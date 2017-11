Le Groupe Monsap et Moschelle lancent la construction du «Marquise III»

C’est en présence des principaux collaborateurs et partenaires du projet, que la Direction du Groupe MONSAP et MOSCHELLE a procédé au lancement officiel des travaux de construction du MARQUISE III, l’ultime projet au centre-ville de Laval.

Étaient également présents, entre autres : Aram Elagoz, conseiller municipal, District Renaud, Ville de Laval; Mouher Terjanian, attaché politique de M. Guy Ouellette, député provincial de Chomedey; Vicken Darakjian, attaché politique de Mme Eva Nassif, députée fédérale de Vimy; Richard Lieberman, président de Moschelle; Enzo Monticciolo, président du Groupe Monsap; Alain Serge Marchand, président de GAMD; Jordan Aberman, principal manager de Divco; Michael Bravo, président de Cubix (ventes); et Hugo Deschênes, stratège en mise en marché de Six Communications.

« Nous sommes très fiers de marquer le début officiel des travaux de construction du MARQUISE III. Ce prestigieux édifice est le plus impressionnant imaginé à ce jour. Tablant sur les succès des deux phases précédentes, tout a été planifié afin d’offrir des unités parfaites à une cliente exigeante, dans une tour de 15 étages avec des vues dégagées vers l’horizon. De plus, nous sommes très enthousiastes face à la réceptivité dans le marché, puisque près de 30 % des espaces sont déjà réservés », d’expliquer le président du Groupe Monsap, M. Enzo Monticciolo.

Un projet avantageusement situé au centre-ville de Laval, tout près du cœur culturel et économique de la ville

Localisé tout près des autoroutes 440 et 15, le MARQUISE III bénéficie d’un environnement urbain stratégique, avec sa majestueuse tour de 15 étages et de 98 unités d’habitation – représentant un investissement de 40 millions $ –, est une micro-communauté exceptionnelle; la configuration de son ensemble et son domaine privé d’une très grande superficie permettront de profiter de la quiétude des lieux, tout en étant à deux pas de tout.

Nombreuses commodités du MARQUISE III

Hall d’entrée grandiose.

Ascenseurs.

1, 2 et 3 chambres à coucher et penthouses.

Piscine au toit / gym bien équipé / salle de yoga / potager.

Espaces communs au dernier étage : chalet urbain avec coin lounge, bar et salle à manger, ainsi que salles d’eau, avec vue exceptionnelle sur Montréal et le Mont-Royal et les montagnes des Laurentides.

Places de stationnement intérieur disponibles.

À proximité de la Place Bell, de la Maison des Arts de Laval, du Centropolis et du Carrefour Laval, du Carrefour Multisports Laval, ainsi que du marché d’alimentation du Marché 440 et de ses nombreux kiosques gastronomiques.

Les condos seront disponibles pour y habiter dès l’été 2019.

Sur la photo:

Richard Lieberman, président de Moschelle; Aram Elagoz, conseiller municipal du District Renaud de Ville de Laval; Giuseppe Monticciolo Sr, mentor du Groupe Monsap; Enzo Monticciolo, président du Groupe Monsap; Alain Serge Marchand, président de GAMD; et Jordan Aberman, gstionnaire principal de Divco.