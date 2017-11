Le Forum immobilier de Laval affiche un taux d’assistance record avec plus de 300 participants

Plus de 300 participants étaient réunis à Laval à l’occasion de la 3e édition du Forum immobilier, qui se tenait le 23 novembre dernier. Organisé par le Service du développement économique de la Ville de Laval, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, cet événement, devenu un rendez-vous incontournable, a permis de faire le point sur les nombreuses initiatives mises de l’avant afin de stimuler les efforts de revitalisation du territoire lavallois.



Dans leur mot de bienvenue, le maire Marc Demers, qui s’est adressé aux participants par vidéo, et David De Cotis, maire suppléant, ont fait référence à une période de renaissance pour Laval, qui représente la deuxième économie la plus diversifiée au Québec et la troisième ville en importance de la province. Selon eux, ce sont les projets de revitalisation qui contribuent à ce nouveau souffle, incluant le complexe aquatique, la bibliothèque centrale et le secteur Val-Martin.



« La Ville a multiplié les initiatives afin de s’assurer de propulser les projets de revitalisation. Elle s’est dotée des outils nécessaires pour mieux accompagner les différents acteurs du secteur immobilier, qui contribuent à façonner le nouveau visage de Laval. La Ville entend devenir une référence en matière d’urbanisme, et peu importe la nature des projets — industriels, résidentiels ou commerciaux —, nous avons une offre exceptionnelle et des atouts importants, que ce soit en matière de qualité de vie ou de fluidité des transports », a mentionné Marc Demers.



Animé par René Vézina, le Forum offrait une programmation étoffée incluant à la fois des présentations techniques et pratiques pour les constructeurs et promoteurs immobiliers, un survol des différents projets en cours sur le territoire lavallois, incluant le potentiel de développement dans les zones industrielles, des exemples de revitalisation de secteurs à haute densification provenant d’ailleurs et qui peuvent servir d’inspiration pour Laval ainsi que des experts des réflexions d’experts sur la façon de réinventer les villes de demain.