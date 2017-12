Trouver le meilleur entrepreneur en toiture à Laval

Trouver un bon couvreur à Laval n’est pas une chose facile. On a tous entendu des histoires d’horreur liées à des entrepreneur malhonnêtes qui arnaquent leurs clients sans scrupule.

Des fraudes multiples chaque année

Une des fraudes les plus courantes se passe comme ceci : un représentant en toiture vous approche et vous laisse entendre qu’il est dans votre coin ou qu’il est en promotion et qu’il peut vous faire un prix beaucoup plus bas. Comme votre toiture est à refaire, vous acceptez son offre alléchante et signez un contrat qui vous semble en bonne et due forme. Il vous demande un acompte de 25 à 50%, vous indiquant revenir quelques jours plus tard avec son équipe pour faire les travaux, mais il ne se présente pas et vous ne le retrouvez jamais. Et si vous pensez être à l’abri lorsque vous appelez vous-même un couvreur, détrompez-vous. Certains utilisent le même manège pendant toute une saison en toute impunité.

Cette fraude n’est pas nouvelle, elle fait l’objet de plusieurs reportages télévisés depuis au moins 2003.

Plus récemment, d’autres couvreurs en toiture de Laval se sont fait prendre pour des fraudes fiscales et doivent plus de 5 millions au Fisc selon un article paru dans le Journal de Montréal.

D’autre couvreurs retireront votre vieille toiture et vous présenteront une facture d’extras. Si vous ne les acceptez pas, ils vous menaceront de quitter le chantier laissant maison sans couverture.

Des vérifications à faire pour trouver un couvreur digne de confiance

Alors dans un domaine où la confiance ne règne pas, comment trouver de bons entrepreneurs en toiture?

On peut identifier un couvreur soit même par le biais du web et ensuite faire toutes les vérifications requises soi-même, mais ça prend du temps et il faut s’y connaître en droit. On doit vérifier les licences de la bonne façon (certains entrepreneurs utilisent de faux numéros ou des numéros « empruntés »), vérifier la validité de l’assurance de l’entrepreneur (pas seulement se fier au papier qui vous est montré), vérifier la nature des poursuites contre l’entreprise, prendre des références de « vrais » clients antérieurs (idéalement dans votre quartier) etc.

Il y a depuis quelques années des sites de recherche d’entrepreneur « certifiés » qui existent, mais là aussi il faut user de prudence. Protégez-Vous a récemment testé les sites de soumissions en rénovation qui prétendent « certifier » les entrepreneurs et tous ne sont pas égaux. La majorité de ces sites ne font en fait qu’une vérification sommaire au niveau de la licence, ce que tout le monde peut faire. C’est loin d’être suffisant.

Solution née à Laval

Réno-Assistance, une entreprise Lavaloise, s’est récemment fait recommander par Protégez-Vous à la suite d’un banc d’essai sur les sites de soumission en rénovation. Dans son classement, Réno-Assistance a obtenu de loin la plus haute note, soit 92%, ses rivales obtenant des notes de 76% ou moins. Protégez-Vous mentionnait d’ailleurs dans son article que Réno-Assistance « écrasait la concurrence » tellement les différences étaient marquées entre son service et les autres.

Mentionnons que l’entreprise a entre autres été primée pour être celle qui pousse le plus loin la vérification d’entrepreneurs. L’entreprise semble d’ailleurs se faire une fierté de sa Vérification à 360°, envoyant un rapport de vérification pour chaque entrepreneur qu’elle recommande. L’entreprise est aussi la seule à proposer les services d’un conseiller en rénovation qui accompagne chaque client gratuitement avec son projet afin de répondre à ses questions et l’aider à comprendre ses soumissions.

Il existe d’autres solutions comme de faire appel aux services de CAA Habitation mais il faut être membre pour obtenir une assistance par téléphone.

Alors que vous soyez à la recherche des meilleurs couvreurs à Laval pour une toiture de bardeau, un toit plat, ou même un toit-terrasse, un conseiller de Réno-Assistance peut vous recommander les mieux placés pour refaire votre couverture. Et comme c’est sans frais, sans obligation et recommandé par Protégez-Vous, il y a de l’espoir pour que vous puissiez refaire votre toiture sans vous faire avoir.

