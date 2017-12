Ai-je besoin d’un comptable pour mon rapport d’impôts ?

Il s’agit d’une question à laquelle il est difficile de répondre, car cela dépend vraiment de votre situation. Beaucoup de gens économisent de l’argent et voient leurs remboursements d’impôts augmenter en confiant leurs déclarations de revenus à un expert-comptable annuellement. Pour ce faire, vous devez prendre en compte le degré de complexité de votre situation personnelle et professionnelle. Si vous êtes travailleur autonome, si vous avez eu de gros changements salariaux, ou si vous venez d’acheter votre première maison, vous devriez envisager de recourir aux services d’un comptable. De plus, à partir du moment où vous avez des questions sur la façon de gérer vos revenus et vos placements, n’hésitez pas à consulter un professionnel.

Si votre situation fiscale n’a pas changé au cours de la dernière année, si vous êtes célibataire, sans enfants, que vous louez et que rien ne semble pouvoir compliquer vos impôts, vous n’avez probablement pas besoin des services d’un comptable. Cependant, si vous avez des questions, pourquoi ne pas communiquer avec un comptable professionnel au sujet de vos impôts ? Un professionnel est en mesure de vous aider à déterminer le plan d’action qui vous convient. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec un bureau comptable à Laval.



À quel moment faut-il demander les services d’un comptable ?

Si vous avez une situation compliquée, il y a plusieurs avantages à consulter un comptable. Bien que les logiciels permettant de faire ses rapports d’impôts en ligne se veulent de plus en plus simples et faciles à utiliser, la difficulté de faire vos propres impôts afin d’en retirer le maximum demeure un enjeu. Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous devriez faire appel à un bureau comptable.



Vous possédez une entreprise — Si vous possédez votre propre entreprise ou si vous êtes un travailleur autonome, un comptable peut vous aider à déclarer correctement vos impôts et à éviter toute erreur. Votre comptable peut également vous aider à estimer combien vous devriez mettre de côté pour vos paiements d’impôts.



Vous avez acheté une nouvelle maison — Lorsque vous achetez une nouvelle maison, votre portrait fiscal change radicalement. Pour la première année suivant l’achat de votre propriété, ou plus longtemps, si nécessaire, un comptable fera en sorte que vous profitiez de tous les avantages que cette acquisition vous offre. Il peut aussi vous aider à déterminer comment ajuster vos retenues en fonction de ce nouvel achat.



Vous avez fait des changements majeurs — Si vous vous êtes marié ou avez divorcé, avez eu un enfant, ou tout autre changement majeur à votre situation, un comptable peut vous aider à ajuster la façon dont vous faites vos impôts.



Vous avez un passé trouble avec les impôts — Un comptable peut vous aider à déposer plusieurs années d’impôts à la fois. Il connaît les programmes offerts pour les personnes dans cette situation et peut travailler en votre nom pour assurer que tout soit fait dans les règles de l’ordre afin de corriger votre passé trouble avec les impôts.



