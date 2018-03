Une nouvelle Fripe-Prix Renaissance ouvrira ses portes sur le boul. Curé-Labelle

Le jeudi 15 mars de 9h à 21h, profitez de 50% de rabais sur toute la marchandise, au tout nouveau magasin Fripe-Prix Renaissance du 965, boulevard Curé-Labelle, à Laval.

En effet, dans le cadre de sa grande ouverture, la nouvelle succursale de la Fripe-Prix Renaissance offrira 50% de rabais sur presque tout en magasin.

À propos de Renaissance

Renaissance est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail, en plus de susciter l'engagement de chacun à poser des gestes concrets pour protéger l'environnement.

C’est donc un rendez-vous le jeudi 15 mars, à la nouvelle Fripe-Prix Renaissance du 965, boulevard Curé-Labelle, à Laval.