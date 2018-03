Une nouvelle succursale à Boisbriand pour Electrimat

Après avoir reçu la médaille de PWC – prix de la relève - et celui du membre AD ayant connu la plus forte croissance en 2017, l’entreprise québécoise Electrimat poursuit sa croissance avec l’ouverture d’une nouvelle succursale sur la Rive-Nord de Montréal.

Possédant déjà trois succursales à Saint-Hyacinthe, Brossard et Montréal, l’entreprise spécialisée dans le domaine de la vente de matériel électrique dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel considère cette récente acquisition comme un nouveau tremplin stratégique pour se positionner parmi les grands joueurs de l’industrie : « La nouvelle succursale située au 680, boul. Curé Boivin à Boisbriand offrira une plus grande proximité pour tous les entrepreneurs électriciens de Laval et des environs, nous permettant ainsi d’être le partenaire privilégié dans la région », précise Christian Grenier, président de l’entreprise.

Située près des autoroutes 15 et 640, la nouvelle succursale permet aux entrepreneurs de planifier la prise de possession du matériel, de façon rapide et efficace, avant même de commencer leur journée de travail. « Comme pour la succursale de Montréal, nous avons choisi un secteur où les entrepreneurs n’avaient pas beaucoup de solutions pour obtenir du matériel de façon rapide et efficace. Parce que tout entrepreneur se doit de maximiser son temps de travail, tout en minimisant le temps passé sur la route, nous sommes très heureux de pouvoir leur offrir ce nouvel emplacement », conclut Mathieu Legris, vice-président d’Electrimat.

Le marché de la distribution de produits électriques étant largement dominé par de grandes multinationales, les deux entrepreneurs aspirent ainsi à offrir le meilleur des deux mondes, soit la flexibilité d’une entreprise indépendante et l’accès à un pouvoir d’achat à travers le Canada, et ce, grâce à des partenariats avec Affiliated Distributors.

Information sur Electrimat

Electrimat est un grossiste en matériel électrique actif dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel à travers 4 succursales : Boisbriand, Saint-Hyacinthe, Brossard et Montréal.