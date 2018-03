La CCIL salue le budget équilibré qui favorise le développement des PME

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) accueille favorablement le budget équilibré annoncé hier par le Ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão.

Les mesures annoncées aujourd’hui étaient attendues pour répondre aux besoins de main-d’œuvre du marché du travail et soutenir le développement des entreprises du Québec, de mentionner Chantal Provost, présidente-directrice générale de la CCIL.



Aide pour soutenir l’intégration en emploi des personnes issues de l’immigration

La CCIL recevra, pour les cinq prochaines années, une somme de quatre millions de dollars pour soutenir l’accueil et l’intégration des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail. La CCIL tient à rappeler que près de 30 % de la population de Laval est issue de l’immigration. « Le soutien à l’intégration des futurs travailleurs est une priorité, particulièrement dans le contexte difficile de recrutement et la Chambre est très heureuse de pouvoir enfin soutenir les entreprises de la région de Laval. », de mentionner Mme Provost.



Réduction du fardeau fiscal

La CCIL salue la diminution du taux d’imposition des PME qui passera de 8 à 4 % et la réduction des contributions au Fonds des services de santé qui donnent un peu plus de moyens aux entreprises pour assurer leur compétitivité.