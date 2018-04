L'entreprise lavalloise Uniban Canada, PH Vitres d’Autos et Ridgemont Equity Partners unissent leurs forces pour lancer le Groupe Clairus

Uniban Canada et PH Vitres d’Autos, chefs de file incontestés de la distribution, du traitement et de la gestion des réclamations de verre automobile, ont renforcé leur stratégie d’expansion grâce à leur nouveau partenariat avec Ridgemont Equity Partners, une société de capital-investissement basée aux États-Unis. Dirigées par Mario Jutras et Marc Desmarais, gestionnaires de confiance, ces sociétés ont lancé le Groupe Clairus, le deuxième plus grand fournisseur de verre et de gestion des réclamations de verre automobile verticalement intégré en Amérique du Nord.

Le Groupe Clairus est le prolongement direct de la récente croissance d’Uniban. L’année dernière, Uniban a ajouté Go! Glass & Accessories, Star Auto Glass et le Docteur du Pare-Brise à sa famille de réseaux de confiance. Uniban a également renouvelé ses ententes de gestion de réclamations avec les principales compagnies d’assurance canadiennes par l’utilisation de Conversense, sa plateforme omnicanale. Ces réalisations, alliées à la force de Ridgemont Equity Partners, cimentent la force dominante du Groupe Clairus sur le marché.

« Nous sommes fiers d’annoncer ce tournant marquant dans l’évolution de nos organisations, lesquelles célèbrent plus de 50 années d’expérience », déclare Marc Desmarais, président et chef de la direction du Groupe Clairus. « Ce partenariat avec Ridgemont renforce notre organisation et prépare le terrain pour une croissance continue tant en Amérique du Nord qu’à l’étranger. Ridgemont possède une grande expérience dans l’industrie de l’automobile et partage notre vision d’accroître la présence de Clairus au sein de nouveaux territoires ainsi que d’investir dans de nouvelles technologies, tout en demeurant engagés envers nos marchés existants et fidèles aux valeurs fondamentales auxquelles nos clients s’attendent. »

« Ridgemont investit dans le secteur du transport depuis plus d’une décennie – de la distribution et services du marché secondaire à la logistique de tierces parties », soulignent Jack Purcell, associé, et Tim Dillon, principal actionnaire, dans une déclaration commune au nom de Ridgemont. « L’industrie est très fragmentée et nous cherchons des chefs de file ayant démontré leur capacité à créer des économies d’échelle par la pénétration de marchés ainsi que par des fusions et acquisitions, et ayant récolté les fruits d’un investissement précoce en technologie. Le modèle d’intégration verticale et la flexibilité des produits de Clairus permettront à l’entreprise de percer de nouveaux marchés, tant de manière organique que par des acquisitions, tout en renforçant notre présence au sein des secteurs où Clairus est déjà bien établi. Notre capital donnera une force de frappe considérable à Clairus, ce qui donnera lieu à d’autres acquisitions et permettra à son équipe de fournir aux propriétaires d’entreprises à la recherche de liquidités des solutions très flexibles pour maximiser leurs transactions. Nous sommes extrêmement heureux de soutenir l’équipe de direction de Clairus et sommes impatients de déployer ensemble notre stratégie de croissance au Canada ainsi qu’aux États-Unis. »