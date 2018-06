Entente entre le Centre québécois d’innovation en biotechnologie et la Belgique

Le Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) et l’organisation belge Wallonia Biotech Coaching (WBC) ont signé une importante entente de coopération visant à favoriser l’accélération et l’incubation d’entreprises de pointe en sciences de la vie, un secteur en pleine effervescence.

L’entente a été entérinée le 16 mars dernier en présence des monarques belges en visite officielle au Canada, par MM. Jean-Marc Juteau, codirecteur du CQIB et commissaire aux sciences de la vie au Service du développement économique de la Ville de Laval, et Serge Pampfer, directeur de la WBC.

« Cette entente facilitera grandement l’exploration des marchés européens pour les entreprises lavalloises, fait valoir Marc Demers, maire de Laval. Elle pourrait même favoriser l’implantation de filiales à l’étranger. Réciproquement, les sociétés belges pourront profiter de cette initiative pour venir s’établir sur le territoire lavallois et ainsi engendrer des retombées importantes pour notre économie. »

Le CQIB et la WBC coordonneront leurs ressources pour accompagner les entreprises qui désirent se déployer à l’international, agissant comme une sorte de pont entre les deux pays. Le CQIB accueillera les entreprises belges et la WBC, les entreprises d’ici. Cette réciprocité favorisera la croissance de la R-D dans le secteur des biotechnologies.

« Le secteur des sciences de la vie est une des composantes économiques majeures de Laval. Nous sommes heureux de la conclusion de cette nouvelle entente qui s’ajoute à celle signée en 2016 avec Lyon », mentionne Paolo Galati, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul et responsable des ententes internationales.

À propos du CQIB

Le CQIB est un incubateur qui accompagne les entreprises en sciences de la vie en fournissant des laboratoires, des bureaux et un parc d’équipements à la fine pointe de la recherche. La valeur ajoutée du CQIB réside avant tout dans l’accompagnement d’affaires. Le CQIB offre des programmes de préincubation, d’incubation dans ses laboratoires et bureaux, de « soft landing » pour entreprises internationales et de projets de R-D de compagnies existantes.

À propos de la WBC

La mission de la WBC est de soutenir et d’accélérer le développement d’entreprises innovantes, concurrentielles et durables dans le domaine des sciences du vivant en Wallonie. La WBC favorise la maturation de projets scientifiques et technologiques grâce à un ensemble d’outils d’accompagnement, tant en matière de gestion, de financement, de prototypage, de production que de commercialisation.



À propos du Service du développement économique de la Ville de Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion et le développement économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil et le soutien des entreprises et des entrepreneurs afin de stimuler la croissance des emplois et des entreprises aux bénéfices durables des Lavallois.