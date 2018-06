L'entreprise Coffrage Alliance coronnée lauréat Bronze au Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail

La Direction régionale de Laval de la CNESST est fière de souligner que Coffrage Alliance a été couronnée Lauréat Bronze dans la catégorie Innovation - Grandes entreprises lors du treizième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail.

La cérémonie s'est tenue le 1er mai, au Centre des congrès de Québec, en présence de la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar, et d'employeurs, de travailleurs et de partenaires venus des quatre coins du Québec.

C’est lors de cette soirée que l’entreprise Coffrage Alliance a été couronnée Lauréat Bronze dans la catégorie Innovation - Grandes entreprises pour l’amélioration du système autogrimpant pour éliminer les chutes de hauteur

Sur un chantier de construction d'envergure, les travailleurs devaient circuler entre les niveaux, dans des échelles. Pour éliminer le risque de chute de hauteur, qui était omniprésent, et rendre les déplacements plus fluides, on a apporté au système de coffrage autogrimpant une importante amélioration. Le système, qui permet le coffrage et le décoffrage de cages de béton sur plusieurs étages (escaliers, ascenseurs), sans l'aide d'une grue, a été doté de paliers.

Les travailleurs peuvent maintenant circuler entre les niveaux dans des escaliers en échafaudages. Le risque de chute est éliminé, la fluidité des déplacements, augmentée, et le transport du matériel de construction, simplifié et plus sécuritaire.

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.