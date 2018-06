225 000 $ accordés au Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval

Dans le cadre du volet 2 de la mesure Startup Québec, issue du Plan d'action en économie numérique, le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 225 000 $ au Centre d'incubation et d'accélérateur en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL) pour la réalisation d'un projet visant à développer des solutions aux problèmes de transport de la région. Ce projet est évalué à 400 076 $.

Le député de Chomedey, M. Guy Ouellette, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau.

« Notre région déborde de talent et de projets économiques novateurs. Le Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval contribue véritablement à faire valoir les forces régionales ainsi qu'à favoriser la création d'un environnement propice à l'essor de startups dynamiques, qui stimuleront à leur tour la croissance économique de Laval. Notre gouvernement est d'ailleurs fier de soutenir de tels organismes, qui sont des acteurs essentiels au développement d'une société créative et innovante », a souligné le député.

Le projet du CIAMIL vise à mettre en place un programme de maillage entre des donneurs d'ordres ayant des besoins en mobilité intelligente, comme la Société de transport de Laval et la Ville de Laval, et des PME innovantes. Les projets incubés auront accès à un réseau de professionnels et de mentors expérimentés dans des domaines diversifiés, allant de la comptabilité à la communication en passant par des aspects légaux, tels que la propriété intellectuelle.

« Par l'entremise de son programme de maillage, le Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval collaborera à propulser les startups québécoises pour qu'elles profitent pleinement de la révolution numérique en cours. Les technologies numériques offrent un potentiel d'innovation et de croissance rapide, peu importe le secteur d'activité. Le projet du centre est des plus bénéfiques pour Laval, puisqu'il permet de répondre à des problématiques réelles de la région en misant sur des projets réalisés ici », a ajouté Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le CIAMIL est un incubateur voué aux projets de mobilité intelligente, où les technologies innovantes et numériques émergentes, telles que l'analyse et le traitement de données massives (big data), l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et le 5G, sont au cœur des réflexions et des décisions.

La mesure Startup Québec est destinée aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaire qui désirent établir des partenariats internationaux visant l'échange de jeunes entreprises innovantes ou faciliter la création de telles entreprises au Québec.

La mesure Startup Québec comporte 4 volets :

Volet 1 - Partenariats internationaux d'échange de startups;

Volet 2 - Appui aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaire;

Volet 3 - Projets innovants;

Volet 4 - Startup jeunesse

Cette mesure, issue du Plan d'action en économie numérique, s'inscrit dans l'orientation 5 de la Stratégie numérique du Québec, qui s'intitule « une économie d'excellence numérique » et qui vise à ce que l'ensemble des entreprises québécoises rehaussent leur intensité numérique de 50 % d'ici cinq ans.

Vingt autres projets relevant des volets 1 et 2 ont été annoncés le 4 juillet 2017.

Doté d'une enveloppe de 200 millions de dollars sur cinq ans, le Plan d'action en économie numérique est l'un des piliers de la Stratégie numérique du Québec, lancée en décembre 2017.

La Stratégie numérique du Québec est un projet de société qui vise la cohérence de l'ensemble des actions gouvernementales afin d'accélérer l'essor, dans tous les milieux, d'une véritable culture numérique.