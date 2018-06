La Ville de Laval ose l'entrepreneuriat

Véritable fête de l’entrepreneuriat lavallois, la troisième édition d’OSE Laval, qui a eu lieu le 3 mai dernier, a été l’occasion de célébrer les entrepreneurs lavallois et la relève et de dévoiler les 16 lauréats des catégories officielles du Défi OSEntreprendre (9 du volet Création d’entreprise et 7 du volet Entrepreneuriat étudiant). Ces derniers affronteront les autres régions lors de la finale nationale du concours.

« Cette année encore, nous avons pu constater l’immense potentiel entrepreneurial lavallois et la force de l’implication de nos partenaires. Nous voyons émerger avec beaucoup d’enthousiasme une communauté entrepreneuriale forte et collaborative. C’est un gros atout pour Laval. Quant aux lauréats du Défi OSEntreprendre, ils ont su à nouveau nous impressionner par leur dynamisme et leur créativité. Laval sera solidement représentée à la finale québécoise », a mentionné David De Cotis, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers économiques.

Créée dans le but de susciter la collaboration et l’émergence de nouvelles pratiques d’affaires contribuant au succès des entrepreneurs et de leur faire vivre une expérience créative, la programmation de cette année d’OSE Laval, incluant la 20e édition du Défi OSEntreprendre, a été encore plus riche en activités.

La session du matin, animée par Pierre-Luc Funk, a réuni plus de 300 étudiants des niveaux primaire et secondaire venus recevoir leurs prix dans le cadre du Défi OSEntreprendre (volet Entrepreneuriat étudiant), en plus de réaliser un parcours entrepreneurial ludique et de rencontrer de jeunes entrepreneurs « recrues » pour entendre leur histoire. Dès midi, 150 entrepreneurs se sont réunis pour un pique-nique réseautage et du mentorat éclair du Réseau M.

Par la suite, OSE Laval présentait quatre ateliers de formation, complétés par une conférence des plus stimulantes intitulée « Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer ». La présentation était faite par Dominic Gagnon, jeune entrepreneur en série bien connu et cofondateur de Connect&Go. La journée s’est terminée par la visite d’une quarantaine de kiosques d’entreprises participantes au Défi. Des rencontres avec des mentors du Réseau M, la suite des remises de prix du Défi aux étudiants des cycles supérieurs et pour les volets Création d’entreprise et Prix Réussite inc., en plus d’un hommage rendu aux professeurs ont conclu la journée. Cette portion, animée par le comédien et entrepreneur Hugo Dubé, a attiré 330 participants.

LES LAURÉATS DU DÉFI OSENTREPRENDRE 2018

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

Prix Réussite inc.

Catégorie présentée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Lauréat (bourse de 5 000 $) : LightFactor

Exploitation, transformation, production

Catégorie présentée par ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Lauréat (bourse de 1 250 $) : Roche Papier Ciseau Textile

Services aux individus

Catégorie présentée par Services Québec Laval

Lauréat (bourse de 1 250 $) : Premier Joueur

Économie sociale

Catégorie présentée par la Ville de Laval

Lauréat (bourse de 1 250 $) : Sourires Solidaires

Bioalimentaire

Catégorie présentée par le Service du développement économique de Ville de Laval

Lauréat (bourse de 1 250 $) : Tottem Nutrition

Commerce

Catégorie présentée par le Courrier Laval

Lauréat (bourse de 1 250 $) : Pâtisserie Chef d'œuvre

Services aux entreprises

Catégorie présentée par Services Québec Laval

Lauréat (bourse de 1 250 $) : Christiane Joncas Design

Innovations technologique et technique

Catégorie présentée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

1er lauréat (bourse de 1 250 $) : Ether Innovations

2e lauréat (bourse de 1 000 $) : Rakabot

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Primaire 2e cycle

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Projet lauréat (bourse de 500 $)

Keep the Honey Flowing and Beez Buzzing - École primaire Twin Oaks

Primaire 3e cycle

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Projet lauréat (bourse de 500 $) : Tricot urbain - École L’Aquarelle

Secondaire 1er cycle

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Projet lauréat (bourse de 500 $) : Œufs Marineau - Collège Citoyen

Secondaire 2e cycle

Catégorie présentée par la Fondation Desjardins

Projet lauréat (bourse de 500 $) : Cabaret de l'Avenir - Collège Letendre

Secondaire Adaptation scolaire

Catégorie présentée par la Fondation Desjardins

Projet lauréat (bourse de 500 $) : Dame co. – Centre de qualification et d’entrepreneuriat de Laval

Formation professionnelle et Éducation des adultes

Catégorie présentée par la Fondation Desjardins

Projet lauréat (bourse de 500 $) : Maison au Lac Simon – Centre de formation professionnelle Le Chantier

Collégial collectif

Catégorie présentée par la Fondation Desjardins

Projet lauréat (bourse de 500 $) : Studio d'enregistrement North Hill – Collège Montmorency

PRIX SPÉCIAUX POUR LAVAL

Coup de cœur du jury

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Projet lauréat (bourse de 250 $) : en mode... – Centre de formation professionnelle Compétences 2000

Coup de cœur du responsable régional

Catégorie présentée par Ville de Laval

Projet lauréat (bourse de 250 $) : Grade Two has Gone Bananas – École primaire Twin Oaks

Merci aux partenaires

Un événement d’une telle envergure demande la participation d’importants partenaires. La Ville de Laval tient donc à remercier tous ceux qui ont encouragé et appuyé la relève lavalloise :

Partenaires régionaux du Défi OSEntreprendre

Services Québec Laval, Carrefour jeunesse-emploi de Laval, ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Fondation Desjardins, Courrier Laval.

Principaux partenaires nationaux du Défi OSEntreprendre

Mouvement Desjardins, gouvernement du Québec, Québecor et Vidéotron Service Affaires, Les Affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec, Énergir, CPA – Comptables professionnels agrées, Spektrum Média, Saputo.

Partenaires d’OSE Laval

Courrier Laval, Développement économique Canada, Réseau M - Mentorat pour entrepreneurs Laval.

À propos du Service du développement économique de la Ville de Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion et le développement économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil et le soutien des entreprises et des entrepreneurs afin de stimuler la croissance des emplois et des entreprises aux bénéfices durables des Lavallois. Plus de détails à www.lavaleconomique.com.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère.

Avec son volet Entrepreneuriat étudiant, qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université, et son volet Création d’entreprise, qui appuie les nouveaux entrepreneurs, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite!