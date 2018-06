F/LIST inaugure officiellement sa nouvelle usine du Grand Montréal

F. LIST GMBH (ou F/LIST), fabricant autrichien haut de gamme d’intérieurs de jets d’affaires, a officiellement inauguré aujourd’hui F. LIST CANADA CORP., une installation de production de 59 000 pieds carrés dans la région du Grand Montréal. Elle a également annoncé qu’elle prévoyait l’embauche d’une centaine de spécialistes au cours des deux prochaines années.

« Cet investissement au Canada est très important pour la croissance de notre entreprise et son succès en aérospatiale, a déclaré Mme Katharina List-Nagl, chef de la direction de F. LIST GMBH, au cours de la cérémonie tenue à la nouvelle usine du boulevard des Rossignols à Laval. F/LIST a un long et riche historique au Canada. Travaillant déjà étroitement avec Bombardier et d’autres partenaires de la région, il était tout naturel, du point de vue des affaires, d’ouvrir notre filiale canadienne ici, à Laval, à proximité de grandes entreprises aéronautiques et des occasions qu’elles génèrent. »

L’usine de Laval, première installation de fabrication de F/LIST à l’extérieur de l’Autriche, représente un investissement de plus de 20 millions de dollars pour l’entreprise, dont 10 millions de dollars d’ici la fin de 2018. Elle propose des placages de bois de haute qualité pour l’intérieur des jets d’affaires, la finition et l’assemblage des composants intérieurs, la rénovation des intérieurs, de même que le soutien aux produits et à la clientèle.

L’usine abrite également un espace d’exposition et de sélection des placages, et constitue un centre d’excellence F/LIST pour le placage de bois ignifugés, élément essentiel de son activité de finition intérieure.

« Nous entendons desservir non seulement le marché canadien actuellement en plein essor, mais aussi toute l’Amérique du Nord avec la même qualité d’exécution qui caractérise l’esprit de F/LIST, affirme M. Sean Johnson, chef de la direction de F. LIST CANADA CORP. Nous voulons établir et accroître notre présence ici. Nous avons d’ailleurs investi des millions de dollars dans de l’équipement de production spécialisé et dans le recrutement d’employés hautement compétents. » D’autres postes sont actuellement ouverts, soit ébéniste, spécialiste du placage, directeur de production et expert de l’assurance qualité.

Pour les infrastructures et équipements associés au projet et totalisant plus de 8,5 millions de dollars d’ici la fin de 2018, F. LIST a bénéficié d’un appui financier de 1,2 million de dollars du gouvernement du Québec et de 1 million de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Le député de Marc-Aurèle-Fortin, M. Yves Robillard, a déclaré, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, que : « l’inauguration d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour le Canada. La décision prise par F/LIST de s’installer dans la région du Grand Montréal réaffirme le positionnement stratégique de l’industrie aérospatiale québécoise. Elle démontre également que le Québec et le Canada détiennent des atouts stratégiques pour attirer des entreprises internationales, incluant une main-d’œuvre hautement qualifiée et des réseaux d’affaires forts et structurés. Je suis fier de voir la première usine de F/LIST hors de l’Autriche s’installer ici, à Laval. Sa venue engendrera des retombées économiques significatives qui profiteront aux citoyennes et citoyens de la région. »

« En s’implantant ici, à Laval, le fabricant autrichien F/LIST démontre clairement que le Québec est un lieu propice à l’investissement privé. L’expertise reconnue de notre industrie aérospatiale a aussi joué un rôle majeur pour attirer cette entreprise chez nous. Cette nouvelle usine génèrera des retombées significatives pour le Québec. Avec de telles initiatives, le Québec renforcera assurément sa position de leader mondial de l’industrie aérospatiale, » a déclaré M. Jean Habel, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au nom de Mme Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, ministre responsable de la Stratégie numérique.

À propos de F/LIST (www.f-list.at)

F. LIST GMBH (ou F/LIST), située à Thomasberg en Basse-Autriche, est une entreprise de renommée mondiale avec plus de 750 employés qui œuvrent à la fabrication d’intérieurs hauts de gamme de jets d’affaires et privés, de yachts et de résidences.

Passion, fiabilité et esprit visionnaire animent toutes les décisions de cette entreprise familiale. Elle offre des services de planification, de développement, d’ingénierie et de fabrication d’intérieurs exclusifs.