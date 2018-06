Québec octroie 1,05 M$ pour l'implantation d'un centre d'excellence en commerce à Laval

La Ville de Laval et son partenaire, TechnoMontréal, sont heureux d’annoncer le lancement officiel d’un Centre québécois d’innovation en commerce (CQIC) à la suite de l’obtention d’une aide financière du gouvernement du Québec. Le CQIC aura pour objectif de mobiliser l’industrie du commerce et l’écosystème d’innovation pour développer le commerce du futur.

Près d’une centaine de personnes étaient rassemblées au Carrefour Laval, où Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances, a fait l’annonce de l’aide financière de 1 050 000 $ octroyée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation au CQIC.

« Je me réjouis que Laval, avec son Centre québécois d’innovation en commerce, devienne le terrain québécois d’expérimentation et de recherche en matière de technologies expérientielles en commerce. J’invite nos chercheurs, nos entreprises ainsi que nos citoyens à prendre part à cette avancée numérique », a souligné le député.

Appuyé par une trentaine de partenaires issus des secteurs privé, public et institutionnel, le CQIC sera à la fois un pôle d’innovation et un laboratoire ouvert à portée provinciale où tous les acteurs de la chaîne de valeur du secteur du commerce pourront collaborer, développer, tester et commercialiser des innovations.

« Je me réjouis de l’implantation du CQIC à Laval, où l’écosystème commercial est l’un des plus forts et des plus complets du Québec. Il nous permettra de mieux relever les défis de la transformation numérique en misant davantage sur l’innovation et la collaboration et en provoquant de nouvelles synergies », de dire Marc Demers, maire de Laval.

L'implantation du centre permettra d’accélérer le succès du virage numérique vers l’expérience client 360° de l’économie lavalloise et québécoise. Il contribuera également au renforcement de l’écosystème d’innovation, au développement des technologies expérientielles au Québec et à leur rayonnement à l’international.