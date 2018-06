Eva Nassif annonce le soutien financier du gouvernement du Canada pour deux entreprises lavalloises

Deux entreprises lavalloises ont amélioré leur capacité de production et pris de l’expansion grâce à des aides financières en appui à des projets qui généreront des investissements totaux de plus de 18,8 M $ ainsi que la création de 76 nouveaux emplois dans la région.

Mégalak Finition et Aliments Lesters Limitée (Lesters) se sont toutes deux vu accorder des contributions de 750 000 $ pour acquérir des équipements de production à la fine pointe de la technologie. Elles pourront ainsi diversifier leurs marchés et satisfaire à la demande croissante envers leurs produits et services.

Les contributions remboursables du gouvernement du Canada, totalisant 1,5 M $, ont été annoncées le 14 mai par la députée de Vimy, Eva Nassif, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l’honorable Navdeep Bains.

« Mégalak Finition et Aliments Lesters sont deux entreprises aux succès d’affaires fort intéressants. La clé de leur réussite tient certainement au fait qu’elles n’hésitent pas à s’adapter aux nouvelles réalités du marché pour maintenir leurs avantages concurrentiels et ainsi continuer de percer les différents marchés. Je suis fière d’appuyer la croissance de ces PME, qui allient savoir-faire et technologie », a souligné Eva Nassif, députée de Vimy.



Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d’atteindre les objectifs de croissance qu’elles se sont fixés.

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits

novateurs et les commercialiser. En 2017, le gouvernement du Canada a dévoilé plan ambitieux

pour soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l’innovation est essentielle au succès du Canada puisqu’elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.