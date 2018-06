Le Sports Experts du Méga Centre Val-des-Brises fait peau neuve

Sports Experts, le plus important réseau de magasins de sport au Québec, a dévoilé, le 16 mai, son nouveau magasin entièrement rénové et agrandi au Méga Centre Val-des-Brises, au 5030 Boul. Robert Bourassa, à Laval.

Passant de 10 000 à près de 18 000 pieds carrés, le magasin Sports Experts / Atmosphère réuni une technologie numérique incluant des murs de chaussures RFID interactifs et un grand choix de marques de vêtements de sport, de chaussures et d'équipement, ainsi qu'une équipe d'employés possédant une connaissance approfondie sur les articles et une passion commune pour le sport.

« Grâce à l’expertise de nos employés et notre nouvelle technologie, le magasin proposera une expérience unique à nos clients. L’agrandissement de l’espace nous permet d'offrir plus de produits et plus de grandes marques sur nos étagères », affirme Jonathan Beaulieu, propriétaire et franchisé du magasin Sports Experts du Méga Centre Val-des-Brises à Laval.

De nouvelles zones de marques Adidas, Columbia, Lolë, Nike, The North Face et Under Armour présenteront un très grand choix d’articles et de vêtements sportifs. Dans le cadre de sa grande réouverture, le magasin offrira un rabais de 20 % sur la marchandise à prix régulier du 16 au 20 mai 2018, inclusivement.

Depuis plus de 50 ans, Sports Experts est la destination de choix pour les Québécois actifs. Avec plus de 100 magasins dans la province, Sports Experts / Atmosphère est le plus important réseau de magasins de sport au Québec. Pour en savoir plus sur Sports Experts ou pour magasiner en ligne, visitez le www.sportsexperts.ca.