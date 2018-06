Un premier forum de l'entrepreneuriat social et collectif à Laval

Le 17 mai dernier au Collège Montmorency, le Laboratoire d’Innovation Sociale et le Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL) ont organisé le tout premier forum de l’entreprenariat social et collectif à Laval.

« Avec plus d’une centaine de participants issus d’entreprises, d’organisations et d’institutions qui ont assisté à ce premier forum, cela démontre bien l’intérêt ainsi que le potentiel de l’économie sociale et de l’innovation sociale comme levier pour le développement du territoire lavallois. Pour nous, cet événement fut une réussite sur toute la ligne », affirme la directrice générale du PRESL, Mme Louise Hodder.

Le développement économique collaboratif : un enjeu important pour Laval

Par ailleurs, les différents conférenciers, panelistes et participants ont échangé sur les initiatives et opportunités en matière de développement économique collectif. « Nous avons découvert des projets socialement innovants grâce aux expériences vécues et partagées par nos conférenciers. Cela nous a fait réfléchir sur le potentiel de développer de telles initiatives et de faire de Laval un leader au Québec en développement économique collaboratif. C’est un enjeu important pour l’avenir de notre ville », explique la présidente du conseil d’administration du PRESL, Mme Michèle Raymond, directrice générale de la Coop funéraire du Grand Montréal.

La remise des bourses aux gagnants du concours de pitch

Un concours pitch des projets issus du Laboratoire d’innovation sociale et des étudiants du Collège Montmorency a eu lieu devant un public attentionné et un jury fort expérimenté. « Nous tenons à remercier tous les participants du concours ainsi que les membres du jury. La qualité des projets qui nous ont été présentés était élevée. Nous avons été impressionnés, tout comme le jury. D’ailleurs, nous espérons que plusieurs d’entre eux se réaliseront dans le futur pour le bien-être de la collectivité », ont conclu la directrice générale ainsi que la présidente du conseil d’administration du Pôle régional d’économie sociale de Laval.

Liste des gagnants :

La bourse Impact sociala été gagnée par Sourires Solidaires , une clinique dentaire pédiatrique.

, une clinique dentaire pédiatrique. La bourse Collaborations intersectoriellesa été gagnée par Camion Solidaire , une épicerie ambulante.

, une épicerie ambulante. Deux bourses d’engagement ont été octroyées à Cantine pour tous ainsi qu’à Ailleurs c’est aussi ici afin de souligner leur implication dans le parcours de la génératrice d’innovation sociale.

ainsi qu’à afin de souligner leur implication dans le parcours de la génératrice d’innovation sociale. 1er prix jeunesse : Le 2 de pique , un bar ludique sous forme de coopérative

, un bar ludique sous forme de coopérative 2e prix jeunesse: La Shop , une coopérative d'artisans

, une coopérative d'artisans 3e prix jeunesse: Création Style, designer de mode

À propos du Pôle régional d’économie sociale de Laval

Fondé en octobre 2015, le Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL) est un organisme autonome. L’organisation a comme mission la valorisation de l’économie sociale de la grande région de Laval. Le PRESL fédère donc un écosystème d’entrepreneuriat collectif et d’innovation sociale en croissance dans le but de promouvoir les modèles d’entrepreneuriat collectif comme étant un incontournable et s’inscrivant dans une perspective de développement durable.