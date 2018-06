Un appui financier du gouvernement du Québec et un nouveau directeur pour le Centre d’incubation et d’accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL)

Dans le cadre du programme Startup Québec du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), la Ville de Laval est heureuse d’annoncer que le projet d’incubateur CIAMIL a été sélectionné pour l’obtention d’une subvention maximale de 225 000 $ pour l’appuyer dans la réalisation de sa mission.

Le CIAMIL a été mis sur pied par la Ville de Laval et la Société de transport de Laval (STL). Sa mission est le développement de solutions innovantes en mobilité intelligente et durable sur le territoire lavallois et les villes avoisinantes en misant sur des technologies de pointe et numériques émergentes afin de favoriser la mobilité active et durable des personnes et des marchandises. Ces nouvelles solutions seront applicables notamment dans les parcs industriels, les secteurs d’emploi et les aires TOD (Transit-Oriented Development).

« Nous nous réjouissons de l’obtention de cette subvention, souligne David De Cotis, maire suppléant, responsable des dossiers économiques et membre du comité exécutif. C’est une occasion de confirmer que Laval réunit toutes les conditions favorisant l’émergence d’un écosystème en mobilité intelligente ainsi que le développement d’un savoir-faire dans ce domaine d’avenir. Ce projet ne peut que rejaillir positivement sur la région et renforcera notre positionnement stratégique en matière de mobilité. »

« Le financement d’initiatives comme le CIAMIL est une excellente nouvelle pour accélérer le développement de technologies innovantes en transport, et les résultats profiteront à l’ensemble de l’industrie, indique Éric Morasse, vice-président du conseil d’administration de la STL. Il est essentiel de soutenir les entrepreneurs de chez nous qui désirent s’investir dans ce secteur stratégique et de rassembler les forces et expertises autour d’eux afin de maximiser leurs chances de succès.»

Le nouveau directeur du CIAMIL, M. Fortin, a travaillé pendant 25 ans comme directeur général dans des organismes de développement économique, notamment dans un centre local de développement. Sur le plan de l’expertise technologique, M. Fortin a créé un des premiers programmes d’innovation dans la région de Montréal. Il a siégé au conseil d’administration du centre de transfert technologique Optech et élaboré une stratégie de développement économique axée sur l’optique photonique. Il a aussi participé à plusieurs missions économiques dans ce secteur, tant en Europe qu’en Asie. Il a également pris part à une mission européenne sur le déploiement de la ville intelligente à Eindhoven.

Toujours selon David De Cotis, « avec l’embauche de M. Fortin, le travail amorcé par Jacques Grou, commissaire TIC au Service du développement économique, se poursuit. La responsabilité de M. Fortin sera notamment de mettre en place la structure, les processus et les bonnes pratiques d’incubation et de gouvernance afin d’assurer le succès de l’incubateur. Le CIAMIL est un projet qui nous tient à cœur puisqu’il répond à un besoin de créer des solutions innovantes en mobilité intelligente pour les citoyens et les entreprises. »

« Je suis très heureux de relever ce nouveau défi. J’ai très hâte de mettre à profit mon expérience et ainsi accompagner les incubés dans la réalisation de leurs objectifs et la réussite des projets en mobilité », a ajouté Jacques Fortin.

Lors du forum sur la mobilité et le transport collectif qui a réuni à Laval les maires de 19 villes, de réels besoins de mobilité ont été exprimés. Le CIAMIL pourrait donc contribuer à l’élaboration de solutions technologiques et ainsi répondre aux enjeux de Laval et des villes avoisinantes, des employeurs et des partenaires socio-économiques.

À propos du Centre d’incubation et d’accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL)

Le Centre d’incubation et d’accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL) est un centre d’excellence et un laboratoire d’essai pour des projets technologiques réalisés en collaboration avec des donneurs d’ordre, et en particulier la Société de transport de Laval (STL) et la Ville de Laval.mobilitéintelligente.com.