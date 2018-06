La chaîne des supermarchés santé Avril s'installe à Laval

La chaîne des supermarchés santé Avril poursuit son expansion et ouvrira les portes de sa 8e succursale, le 7 juin prochain, au Centre Laval, à l’intersection des boulevards Saint-Martin et Le Corbusier. Le supermarché Avril Laval devient le plus grand magasin de produits naturels et biologiques au Québec grâce à sa superficie de 44 000 pi2.

La succursale de Laval est la plus grande jamais construite. En plus des sections fruits et légumes, prêt-à-manger, suppléments et cosmétiques, on y retrouve une aire de restauration de 130 places et une terrasse pouvant accueillir 48 personnes. On y offre un menu de type bistro et un autre végétalien, tous deux inspirés des produits offerts en magasin.

« L’ouverture de notre 8e succursale à Laval représente un pas de plus vers l’atteinte de notre mission ultime, soit celle de démocratiser les produits naturels et biologiques afin de les rendre accessibles à tous », souligne Sylvie Senay, cofondatrice et copropriétaire des supermarchés santé Avril.

Pour s’adapter au nouveau mode de vie de la clientèle, l’offre de produits frais et de prêt-à-manger a été réfléchie autour de trois grands principes, soit saveur, fraîcheur et simplicité. De nouveaux comptoirs de spécialités sont proposés:

poissons frais ;

pizzas ;

poulets rôtis ;

pains et pâtisseries ;

gelatos ;

mets cuisinés pour emporter.

Soucieux d'offrir le meilleur à leur clientèle, les cofondateurs et copropriétaires d’Avril n’ont rien laissé au hasard. À titre d’exemples, les gelatos sont préparés dans un style traditionnel italien.

Quant aux pizzas, elles sont faites à partir des meilleurs ingrédients biologiques, dont les tomates San Marzano, et sont cuites sur pierre dans un four dernière technologie. Pour ce qui est des poissons, ils sont sélectionnés selon des standards élevés : ils sont issus de la pêche durable et certifiés Ocean Wise pour la plupart.

Micropousses cultivées sur place à l’année

Avril et Inno-3B ont investi 500 000 $ en recherche et développement pour développer des micropousses avec la plateforme d’agriculture verticale automatisée CultiGo, une technologie développée au Québec par l’entreprise Inno-3B.

Avril Laval cultivera sur place et à l’année des micropousses biologiques. Révolutionnaire et écologique, cette technique agricole permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’éliminer les pesticides et de cultiver localement pour une fraîcheur incomparable. Plusieurs variétés et mélanges de micropousses biologiques seront disponibles à la succursale de Laval, et distribués éventuellement dans les 7 autres supermarchés santé.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec Avril qui donne accès aux consommateurs à des aliments locaux sans pesticides, tout en leur permettant de faire leur part pour l'environnement » affirme Martin Brault, président d’Inno-3B.

Espace cosmétique unique

Afin de répondre à une demande grandissante, Avril s’assure à nouveau de réserver un espace de choix aux cosmétiques. Une nouvelle ambiance et un décor digne des plus grandes destinations beauté ont été pensés pour mettre en valeur les marques iconiques de soins et produits de maquillage naturels et biologiques d’ici et d’ailleurs.

En plus de profiter d’une offre beauté diversifiée, les visiteurs peuvent également bénéficier des recommandations personnalisées des conseillères et recevoir un soin du visage en salle privée.

Vecteur d’économie locale

Avril Laval représente un investissement de 10 millions de dollars pour la chaîne 100 % québécoise, fondée en 1995 par Sylvie Senay et Rolland Tanguay. En prévision de cette ouverture, 200 emplois ont été créés, ce qui porte à près de 1 000 le nombre de personnes travaillant pour l’entreprise dans les 8 succursales à travers la province, au centre logistique et distribution et au siège social situés à Granby.

Le supermarché Avril Laval ouvrira ses portes le 7 juin prochain au Centre Laval, à l'intersection des boulevards Saint-Martin et Le Corbusiers. Pour découvrir les produits disponibles chez Avril, visitez le : avril.ca.