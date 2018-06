La CCIL se réjouit du projet de création du Pôle régional d'innovation de Laval

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) est heureuse d’apprendre que le projet de création du Pôle régional d’innovation de Laval (PRIL) verra le jour grâce à un financement de 1,6 millions annoncé par le gouvernement du Québec lundi dernier.



C’est suite à un appel de projets lancé par le gouvernement du Québec que la communauté socioéconomique s’est mobilisée. « La Chambre a pris part à chacune des étapes de l’élaboration du projet et a siégé sur le comité de pilotage du dossier. La communauté d’affaires s’est impliquée pour réfléchir au projet et développer une vision commune avec les autres partenaires du milieu entrepreneurial, une vision portant l’ADN de Laval », de mentionner la présidente-directrice générale de la CCIL, Mme Louise Leroux.



Ce projet défini et porté par l’ensemble des acteurs socioéconomiques de la région est le résultat d’une démarche de concertation hors-du-commun. « La démarche en soi est innovante. Malgré les objectifs et les réalités propres à chacune des organisations autour de la table, nous avons été témoins d’une mobilisation inspirante et portée par des valeurs de bienveillance », de mentionner Mme Geneviève Dufour, directrice des communications et du marketing à la CCIL, qui a siégé sur le comité de pilotage du projet et pris part à la démarche de cocréation.



Mme Leroux, qui vient d’entrer en poste à la CCIL, est particulièrement enthousiaste de constater le dynamisme de l’écosystème entrepreneurial à Laval et entend bien poursuivre l’implication de la CCIL et sa collaboration avec les partenaires dans la mise en place du PRIL et dans son animation.

Le PRIL aura notamment pour mission :