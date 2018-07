Le maïs éclaté du cinéma livré directement chez vous

Cineplex, l’un des chefs de file dans le secteur du divertissement et des médias au Canada, a annoncé un partenariat élargi avec Uber Eats qui lui permettra de faire livrer son célèbre maïs éclaté et autres produits et combos populaires des comptoirs alimentaires aux domiciles des Canadiens, mais plus particulièrement des Lavallois.

Oui oui, vous avez lu. Que vous soyez plus du type maïs éclaté ou nachos, il est maintenant possible de se faire livrer le tout directement à la maison lors de vos soirées cinéma en famille

Dès maintenant, des articles populaires des comptoirs alimentaires – maïs éclaté, bonbons, boissons gazeuses, hot-dogs et nachos – peuvent maintenant être livrés à domicile à partir de 60 cinémas Cineplex dans plusieurs villes du Québec. En plus des articles individuels des comptoirs alimentaires, les cinéphiles peuvent également choisir parmi une variété de combos prédéfinis au simple toucher d'un bouton.

Pour l'instant, 13 cinéma Cineplex offrent ce service au Québec dont le Cineplex Laval

Pour célébrer ce partenariat, Cineplex propose aux cinéphiles québécois un maïs éclaté de petit format gratuit avec toutes les commandes Uber Eats du 29 juin au 2 juillet 2018.

Visitez le www.Cineplex.com/UberEatsFR pour obtenir plus d'information et de détails sur la promotion.