Lancement des Zones musicales de Laval

Du 15 juillet au 11 septembre se tiendra la première édition des Zones musicales. Cette programmation culturelle offrira plus de trente spectacles gratuits dans les parcs, les berges, les places publiques et le centre-ville de Laval. Près de 220 artistes fouleront les planches des sept zones réparties dans la ville, y compris l’Orchestre symphonique de Laval, Florence K et Mélissa Lavergne dans une grande fête de clôture en septembre. De la musique, il y en aura pour tous les goûts : classique, pop et folk, swing et jazz et musique du monde.



Pour le maire de Laval, Marc Demers, « les Zones musicales combleront l’appétit musical des Lavallois. Nous misons sur une expérience unique, sur une proximité franche avec les arts et sur une programmation ambitieuse ».



Sept zones réparties aux quatre coins de la Ville

Sept zones ont été ciblées sur l’île Jésus. Marc Demers souligne que « ces sept zones sont chéries par les Lavallois depuis plusieurs années pour des concerts musicaux et font partie de leur ADN ». Ainsi, la musique résonnera du parc du Moulin à Saint-François jusqu’à la berge aux Quatre-Vents en passant par le Centre de la nature, le parc des Prairies, le Vieux-Sainte-Rose, la place publique Sainte-Dorothée et la Maison des arts de Laval.



Une programmation ambitieuse et étoffée

À travers les différentes zones, les spectateurs auront l’occasion de rencontrer des artistes de renom en toute proximité. Mentionnons au passage quelques grands noms tels que Marie-Pierre Arthur, Bet.e and Stef, Samito, Alfa Rococo, Constantinople et Sally Folk. Au grand plaisir des Lavallois, l’Orchestre symphonique de Laval s’arrêtera à la berge aux Quatre-Vents le 27 juillet et au parc des Prairies le 3 août pour offrir des concerts extérieurs en compagnie d’Alexandre da Costa. Les spectateurs pourront aussi découvrir les univers uniques d’artistes de la relève tels que Vincent Appelby, Rose Bouche, Flavia Nascimento et bien d’autres.



La musique du monde sera à l’honneur tout l’été. D’ailleurs, du 14 août au 1er septembre, la Maison des arts de Laval offrira six spectacles aux sons du monde en formule 5 à 7 dans sa cour intérieure. Des laissez-passer seront disponibles sur place.



Une grande fête de clôture les 9, 10 et 11 septembre

Le centre-ville de Laval accueillera une grande scène où se tiendront trois spectacles en plein air sur le parvis de la Maison des arts les 9, 10 et 11 septembre. Le 9 septembre, l’Orchestre symphonique de Laval et le Quartetto Gelato interpréteront un programme inspiré des rythmes du monde. Le 10 septembre, Florence K et ses invités offriront une soirée cubaine. Enfin, une journée festive clôturera les Zones musicales avec des ateliers de percussions et de danse, des camions de nourriture de rue et un spectacle interactif avec Mélissa Lavergne.



Découvertes musicales

Tout au long de l’été, les amateurs de musique pourront visiter le site Web des Zones musicales pour découvrir les artistes de la programmation. Capsules vidéo, entrevues exclusives et portraits d’artistes seront mis en ligne dans la section « Découvrez nos artistes ».



La programmation détaillée est disponible en ligne au zonesmusicales.laval.cahttp://zonesmusicales.laval.ca.