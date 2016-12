Du théâtre dans les parcs lavallois tout l’été

La Ville de Laval est fière d’inviter les familles à la première des Galoches du bonheur, une création de David Bouchard. La représentation aura lieu le 16 juillet à 10 h 30 au Centre de la nature. Cette pièce de théâtre pour enfant est issue du Programme de mentorat pour la relève théâtrale de la Ville de Laval.

Un nouveau spectacle de David Bouchard

Après plus d’une année de travail, le jeune auteur et metteur en scène David Bouchard est impatient de présenter sa nouvelle création au public lavallois. Le spectacle Les galoches du bonheur se tiendra du 16 juillet au 14 août tous les samedis et dimanches à 10 h 30 et 13 h 30 au Centre de la nature de Laval.

David Bouchard, finissant du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2015, explique que la pièce se déroule lors « du dernier jour de formation de la toute nouvelle Fée du Bonheur. Elle doit se servir d’une paire de galoches enchantées pour que la famille LaSavatte retrouve la joie. Cette pièce humoristique saura amuser toute la famille ».

La pièce Les Pouilleux en tournée dans les parcs



Les Pouilleux débarquent dans un parc près de chez vous et scrutent les poubelles à la recherche de trésors gastronomiques. Cette comédie musicale de Léonie St-Onge et Olivier Rousseau s’arrêtera dans 13 parcs lavallois.



Le Programme de mentorat pour la relève théâtrale

Depuis six ans, le Programme de mentorat pour la relève théâtrale offre à de jeunes artistes professionnels l’accompagnement d’un mentor lors de toutes les étapes de création, de production et de diffusion d’une création originale destinée au jeune public et à la famille. Élisabeth Tremblay et Olivier Arteau-Gauthier sont les deux artistes en résidence pour l’année 2017. Leur création sera présentée l’été prochain au Centre de la nature.



Tous les renseignements sur les pièces de théâtre estivales et des ateliers et activités dans les parcs de la Ville de Laval sont disponibles au jouerdehors.laval.ca.