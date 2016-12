Le métier d’écrivain : Les lauréats du concours

Les Bibliothèques de Laval sont heureuses de dévoiler les lauréats du concours Le métier d’écrivain, deux résidences de création littéraire et de médiation du livre et de la lecture dans les bibliothèques de la Ville de Laval et hors les murs. Félicitations à Mme Leslie Piché, auteure lavalloise chevronnée s’adressant à un public adulte et à Mme Amélie Dumoulin, auteure québécoise de la relève pour adolescents qui remportent respectivement une bourse de 10 000 $ et une bourse de 5 000 $ afin de poursuivre leur travail de création tout en échangeant avec le public.



À la bibliothèque Émile-Nelligan, les adolescents auront donc le plaisir d’échanger cet automne avec Mme Amélie Dumoulin, récipiendaire du Prix Jeunesse des libraires du Québec 2016 – volet 12-17 ans pour son premier roman FémFé. On pourra la voir poursuivre avec détermination l’écriture de la suite de ce dernier. La talentueuse auteure animera également des ateliers d’écriture de cartes postales pour les 12 à 17 ans. La candidature de Mme Dumoulin a été retenue en raison de la qualité de son œuvre, de l’originalité de son projet, mais également grâce à son expérience en théâtre et en animation.



Mme Leslie Piché, poète et auteure lavalloise de renom, couronnée de nombreux prix littéraires, achèvera quant à elle un projet d’écriture ayant pour thème les tourne-vents. En résidence à la bibliothèque Gabrielle-Roy, elle côtoiera la clientèle adulte tout en souhaitant « … provoquer des rencontres significatives entre les citoyens, la littérature et la poésie, histoire d’amener la parole vivante des poètes d’hier et d’aujourd’hui sur la place publique des bibliothèques.» Lors du présent concours, Mme Piché s’est illustrée par l’universalité de son œuvre et par la fidélité de son enracinement communautaire, culturel et professionnel à Laval. Communicatrice d’expérience, elle proposera quelques ateliers de création poétique à la bibliothèque Gabrielle-Roy et chez certains partenaires des Bibliothèques de Laval, dont les clientèles sont moins familiarisées avec le français.



Le coup d’envoi des résidences sera donné à l’occasion des Journées de la culture à la fin septembre. Lesdites résidences se tiendront du samedi 1er octobre jusqu’au samedi 26 novembre 2016 inclusivement. C’est un rendez-vous !