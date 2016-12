Les Zones musicales attirent les foules

Nouvellement regroupée sous l’identité des Zones musicales, la programmation des spectacles en plein air à Laval attire les foules. Les fréquentations sont en hausse dans tous les secteurs par rapport aux années précédentes. Déjà, près de 10 000 personnes ont apprécié la pop de Sally Folk et de Vincent Appelby, le jazz de Trio BBQ ou la musique du monde de Flavia Nascimento, sans oublier l’univers classique proposé par les 53 musiciens de l’Orchestre symphonique de Laval et leur chef Alain Trudel.

Le maire de Laval, Marc Demers, salue les Lavallois présents aux Zones musicales : « Les Lavallois sont en train de créer une tradition de sorties en plein air en s’appropriant leurs parcs, leurs berges et leurs places publiques. D’ici la fin de la saison, j’invite toutes les communautés à découvrir des spectacles d’envergure aux airs qui leur ressemblent et qui les rassemblent ! »

Le beau temps a été au rendez-vous tous les soirs, pour des moments de pur bonheur, en proximité avec des artistes de qualité (un seul spectacle a dû être annulé pour des raisons médicales chez les artistes).

Des quartiers vers le centre-ville pour la grande fête de clôture

Pour le dernier week-end des Zones musicales au Centre de la nature les 12 et 13 août, les citoyens se laisseront surprendre par la voix envoûtante de Bïa et les compositions rythmées du chanteur mozambicain/canadien Samito.

Par la suite, les jeudis et les dimanches du 14 août au 1er septembre, le centre-ville s’animera dans la cour intérieure de la Maison des arts de Laval (MDA) en formule 5 à 7. Une série de six concerts aux couleurs de la musique du monde seront offerts. Les deux premiers concerts, soit ceux de la formation Taluna et du groupe Kleztory, affichent déjà complet. Suivra le très attendu duo Bet.e and Stef, puis Constantinople – Ablaye Cissoko, Carlos Placeres et Tamar Ilana & Ventanas. Pour ces concerts seulement, des laissez-passer, disponibles à la MDA une semaine avant les spectacles, sont nécessaires.

Les 9, 10 et 11 septembre, c’est un rendez-vous sur le parvis de la MDA pour une fin de semaine de festivités, toujours au son de la musique du monde. Le 9 septembre, l’Orchestre symphonique de Laval et Quartetto Gelato offriront un concert sur des airs de tango argentin, de musique tzigane et du flamenco. Une soirée tout feu tout flamme pour les Lavallois! Le 10 septembre, ce sera au tour de Florence K et de ses artistes invités de monter sur la grande scène lors d’une prestation unique conçue spécialement pour les Zones musicales. Le 11 septembre, le grand public est convié à une journée festive de percussions africaines avec Mélissa Lavergne : animation, ateliers, camions de nourriture de rue et spectacle interactif haut en couleur!

Bilan des fréquentations :

Sainte-Dorothée : 670

Vieux Sainte-Rose : 1630

Parc des Prairies : 915 + 1800 OSL

Centre de la nature : 2075

Berge aux Quatre-Vents : 1200

Saint-François : 110

TOTAL AU 8 AOÛT : 8400