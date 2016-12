La vente d’œuvres d’art permet de récolter plus de 70 000 $ pour les jeunes atteints d’arthrite

Le peintre lavallois George E. Russell aurait été très fier des 10 000 $ récoltés au profit du Camp ArticulAction pour les enfants atteints d’arthrite juvénile lors du gala donné en son honneur le 18 août dernier. Ce montant continue de grimper, même quelques jours après l’événement, et s’ajoute aux quelque 60 000 $ déjà recueillis par la vente des œuvres de l’artiste au cours des deux dernières années. La soirée a également permis de souligner le dévouement de la Dre Sarah Campillo, cofondatrice du Camp offert par la Société de l’arthrite chaque été depuis 13 ans.



En l’absence de M. Russell, son fils David a lu une lettre touchante que le généreux donateur a écrite pour le gala et qu’il a terminée seulement quelques jours avant son décès survenu en mars dernier. Dans cette lettre, M. Russell relatait les circonstances dans lesquelles il a remis l’entièreté de sa collection d’œuvres d’art à la Société de l’arthrite et expliquait l’importance, pour les enfants atteints d’une maladie souvent aliénante, de pouvoir profiter d’une semaine de vacances dans un camp comme tous les autres jeunes.



Les témoignages d’Abigaël Walker et de Jack Hickman, tous deux âgés de 13 ans et jeunes campeurs, ont fait l’éloge de l’engagement et des qualités humaines de la Dre Sarah Campillo, rhumatologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants. « Quand je vais être grande, je veux être rhumatologue comme toi, Dre Sarah », annonçait Abigaël au terme de son témoignage. Au nom de la Société et des quelque 500 enfants ayant participé au Camp depuis sa création, Abigaël et sa famille ont remis une plaque de remerciement à la Dre Campillo pour son dévouement exemplaire.



L’événement était également l’occasion de déguster un repas anti-inflammatoire préparé sous la direction de la nutritionniste Kim Arrey, d’admirer la grâce des danseurs de l’école Arthur Murray et de déguster les whiskys Ouidram. La soirée s’est conclue sous des airs d jazz.



George E. Russell était un peintre talentueux de Laval qui, dans un geste altruiste, a fait don de l’œuvre de sa vie aux programmes d’arthrite juvénile de la Société de l’arthrite. Les amateurs d’art peuvent toujours acheter des œuvres de l’artiste au profit du Camp ArticulAction en visitant le site www.georgerussell.ca.





À propos de la Société de l’arthrite

La Société de l’arthrite met des vies en mouvement depuis plus de 65 ans. Vouée à la réalisation de sa vision – bien vivre tout en créant un avenir sans arthrite –, la Société est le principal organisme caritatif canadien du domaine de la santé qui offre de l’information, des programmes éducatifs et du soutien aux plus de 4,6 millions de Canadiens atteints d’arthrite. Depuis sa création en 1948, la Société est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental de la recherche sur l’arthrite au Canada, ayant investi plus de 190 millions de dollars dans des projets qui ont mené à des percées en matière de diagnostic, de traitement et de soins des personnes atteintes d’arthrite. La Société de l’arthrite est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour en apprendre davantage sur la Société, visitez arthrite.ca.