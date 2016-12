Le Chœur de Laval recherche des voix masculines

Le directeur musical du Chœur de Laval, Dany Wiseman, lance une campagne de recrutement pour la saison 2016-2017 dans laquelle l'organisation invite les hommes de tous âges à découvrir les nombreux bienfaits de pratiquer le chant. Ainsi, dès le début de l'automne, le Chœur de Laval souhaite accueillir plusieurs nouvelles voix masculines dans le pupitre des basses et des ténors pour ses futures prestations.

Les bienfaits de chanter

Chanter contribuerait à renforcer le système immunitaire et à améliorer l'état émotionnel, selon des chercheurs de l'Institut musical de l'Université de Francfort (2004). Ils ont analysé un échantillon sanguin de membres d'une chorale avant et après une répétition du requiem de Mozart. Après le chant, le taux d'immunoglobines A (anticorps) était beaucoup plus élevé et la présence de cortisol, hormone de stress, était moindre. Les sujets étaient également plus optimistes. Chanter, c'est aussi adopter une posture droite, relâcher les épaules, respirer profondément par le ventre et se laisser masser par les vibrations induites par notre voix, mentionne-t-on sur Doctissimo. Chanter, c'est bon pour la santé !

Critères de sélection

Le Chœur de Laval recherche des hommes ayant une bonne oreille et une mémoire musicale, une voix juste ainsi qu’un sens du rythme. À noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances de la musique pour être un membre du Chœur de Laval. Structuré et sérieux, l’organisme privilégie la collaboration et l’implication qui favorisent et solidifient l’appartenance à une communauté. Les valeurs du Chœur comprennent une approche pédagogique de la musique et du chant où l’accent est mis sur les aspects vocaux et sur le plaisir de chanter.



Déroulement des auditions

Afin d’évaluer les différents critères de sélection, le directeur musical prépare quelques exercices avec les candidats dans le cadre d’auditions, et ce, dans une ambiance des plus conviviale. L’audition dure environ une quinzaine de minutes et comprend les éléments suivants :

vocalises dans le but de déterminer le registre;

répétitions de mélodies préalablement jouées par le directeur musical;

évaluation des capacités du candidat à réagir aux demandes techniques données par le directeur musical.



Comment s’inscrire ?

Les candidats sont invités à visiter le site internet du Chœur de Laval sous l’onglet Renseignement et de remplir le formulaire de mise en candidature. Il est aussi possible d’adresser une demande à auditions@choeurdelaval.ca. Le Chœur de Laval communiquera avec les candidats par courriel ou par téléphone afin de leur mentionner la date de l’audition.

Le Chœur de Laval contribue au rayonnement culturel de notre région par l'interprétation de grandes œuvres classiques. Le Chœur jouit d’une importante reconnaissance par la ville de Laval pour sa contribution à la vie musicale et à la scène lavalloise.

Visionnez la capsule vidéo de la campagne de recrutement de voix masculines 2016-2017 et suivez le Chœur de Laval sur Facebook.