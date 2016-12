Journées de la culture : danse et musique feront vibrer les citoyens

Cette année, Laval offre à ses citoyens une programmation unique dans le cadre des Journées de la culture, où des artistes seront jumelés à des quartiers afin de participer à des œuvres collectives. Danse et musique feront vibrer tout le territoire à travers des ateliers ouverts aux petits comme aux grands Lavallois ! La grande finale de ces ateliers artistiques aura lieu les samedi 1er et dimanche 2 octobre.

« Je réitère l’importance de l’accessibilité des arts et de la culture à Laval et cette programmation exceptionnelle à l’occasion des Journées de la culture en témoigne », soulignait Marc Demers, maire de Laval.



Plusieurs ateliers danse et musique offerts en septembre

Toute la famille est invitée à venir explorer les différents univers musicaux en participant directement aux chorégraphies et aux chansons!

Rythmes du monde : Stève Viès, Gotta Lago et Estelle Lavoie

Danses contemporaine et urbaine: Simon Ampleman Danse

Danses folkloriques et musiques traditionnelles québécoises : Les Pieds légers, Les Bons Diables et les Danseurs et musiciens de l’Île Jésus.

Pour les horaires de ces ateliers : www.evenements.laval.ca

Journées festives du 1er et 2 octobre

La grande finale de ces ateliers artistiques se déroulera tout le week-end du 1er et 2 octobre. Le samedi, les citoyens pourront participer à des œuvres collectives en danse et en musique lors de trois activités festives. Et le dimanche 2 octobre, la Maison des arts sera ouverte au grand public et proposera une programmation en théâtre (L’Anatomiste d’Harpagon Théâtre), et en arts visuels (Patrick Bérubé, Lisa Tognon). Enfin, les spectateurs auront la chance d’écouter Marine Lacoste et Mathieu Bourret en clôture des pianos publics.

Toutes les activités sont gratuites et aucune inscription préalable n’est requise.

Pour tous les détails de la programmation : www.evenements.laval.ca

À propos des Journées de la culture

Les Journées de la Culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme à but non lucratif dont la mission est de faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions culturelles essentielles du développement individuel et collectif en favorisant la participation citoyenne à la vie culturelle.