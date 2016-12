Laval anime son centre-ville avec l’Orchestre symphonique de Laval, Florence K et Mélissa Lavergne

Après une trentaine de spectacles dans tous les quartiers de Laval cet été, les Zones musicales débarquent au centre-ville avec un week-end de concerts plus festifs que jamais! Cette fête de clôture de la première édition des Zones musicales en mettra plein la vue. Les 9, 10 et 11 septembre, l’Orchestre symphonique de Laval avec le Quartetto Gelato, Florence K ainsi que Mélissa Lavergne performeront sur une grande scène aménagée sur le parvis de la Maison des arts de Laval. « Le centre-ville de Laval est un lieu de choix pour des événements musicaux et artistiques. Avec l’arrivée prochaine de la Place Bell et la Maison des arts à proximité, les Zones musicales et sa programmation de qualité créent une force d’attraction qui fait rayonner Laval en termes de culture », a mentionné Marc Demers, maire de Laval.

Camions de nourriture de rue (food trucks) et ambiance festive

Tout le week-end, des camions de nourriture de rue aux saveurs du monde ainsi qu’un comptoir à café seront sur le site. Le 9 septembre, à 20 h, l’Orchestre symphonique de Laval et le Quartetto Gelato feront danser les visiteurs sur des airs de tango argentin, de musique tzigane, de polka et de flamenco. Une soirée tout feu tout flamme pour tous les Lavallois! Le 10 septembre, à 20 h, Florence K, accompagnée de ses musiciens et d’un invité-surprise, promet une soirée cubaine mémorable. Le 11 septembre, dès 12 h, la population est invitée à une journée festive avec animation de rue en compagnie de Toxique Trottoir et de musiciennes sur échasses. À 14 h, Mélissa Lavergne propose un atelier de djembé, tandis qu’Estelle Lavoie fera danser les Lavallois sur des rythmes africains (inscription requise). À 15 h, un spectacle endiablé et participatif terminera en beauté cette grande fête de clôture.

Retour sur un été inoubliable

Depuis juillet, les Zones musicales ont rejoint près de 10 000 visiteurs par la présentation de dizaines d’artistes qui ont fait vibrer Laval sur des airs de pop et de folk, de classique, de musique du monde, de swing et de jazz. Parmi eux, des musiciens confirmés, des artistes émergents de grand talent et des chanteurs aux univers uniques. Les citoyens ont apprécié de les rencontrer en toute proximité dans les parcs, les berges et les places publiques. La fête de clôture des 9, 10 et 11 septembre prochains rassemblera tous ces éléments et même plus!

Tous les spectacles sont extérieurs et gratuits.

En cas de pluie, visitez la page Facebook – Ville de Laval page officielle ou appelez au 311.

Accessible en transport en commun via le terminus Montmorency (autobus et métro).

Programmation et détails au www.zonesmusicales.laval.ca