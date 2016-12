Raphael Di Raddo Productions lance Future Hits 2016

Le 9 septembre 2016, à Laval, Raphael Di Raddo Productions, dévoilait la compilation, Future Hits 2016. Incluant 16 chansons originales, la compilation, est un croisement urbain entre le R&B et le hiphop, ayant des interprètes aux voix mélodieuses et touchantes.

Le Lavallois à plus de 10 ans d'expériences dans l’industrie du disque au Québec à titre de producteur exécutif, promoteur, agent et gestionnaire artistique.

Il a démarré sa propre étiquette de disques en 2015 : Raphael Di Raddo Productions.

Depuis, il a produit et fait la promotion de plusieurs projets, EP, singles, vidéoclips et compilations. Il a produit deux compilations en 2016. Ayant collaboré sur sa dernière compilation, Future Hits 2016, avec des artistes de renom tel que : Karl Wolf (plusieurs nominations et récompenses : Juno, ADISQ, Socan, MTV, MuchMusic), Lukay (nominé au Juno en 2011), et plusieurs autres artistes soient émergents ou bien établis (Tous Canadiens). La première compilation, Future Hits Vol. 1, se fût très appréciée au mois d'avril 2016, elle incluait une collaboration du célèbre rappeur Master P.

Voici le lien de la compilation: http://player.believe.fr/v2/3614970897316