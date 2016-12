Sondage sur les 20 trésors culturels des Lavallois : Les résultats sont enfin connus !

Dans le cadre des 20e Journées de la culture, la Ville de Laval, comme d’autres municipalités du Québec, a invité ses citoyens à participer au sondage 20 trésors culturels.



« Je remercie tous les Lavallois pour l’enthousiasme manifesté envers ce sondage, et c’est toujours avec beaucoup d’intérêt que je défends les projets culturels de notre ville », précisait Raynald Adams, conseiller municipal de Renaud et membre du comité exécutif.

Un comité de sélection pour étudier les résultats

Afin d’analyser, de compiler et de présenter les résultats du sondage, un comité de sélection composé des membres suivants a été mis sur pied :

M. Raynald Adams, conseiller municipal de Renaud et membre du comité exécutif de la Ville de Laval

M. Gilles Quesnel, des Danseurs et musiciens de l’ile Jésus, récipiendaire du prix Hosia Reconnaissance 25 ans et plus de bénévolat en 2016

M. Benoit Lamarre, régisseur patrimoine, muséologie et équipement à la Division art et culture de la Ville de Laval

Mme Maude Calvé-Thibault, coordonnatrice aux activités et programmes à la Division art et culture de la Ville de Laval

Mme Émilie Bachelier, conseillère en communication au service des communications et du marketing de la Ville de Laval

Les 20 trésors culturels retenus

Les résultats de ce sondage ont été classés en six catégories distinctes. Par ailleurs, le comité de sélection a ajouté une catégorie, soit les trésors cachés connus ou méconnus des Lavallois. « Ces trésors cachés témoignent de la richesse de notre patrimoine », précisait Benoit Lamarre, régisseur patrimoine, muséologie et équipement à la Division art et culture de la Ville de Laval.



Nature :

Centre de la nature

Bois de l’Équerre (l’ensemble des boisés lavallois, mais une attention particulière au bois de l’Équerre)

Rivière des Mille-Îles (incluant l’ensemble de ses îles, son parc, ses berges et son refuge)

Berge aux Quatre-Vents (l’ensemble des berges lavalloises, mais une attention particulière à la berge aux Quatre-Vents)

Patrimoine :

Lieu historique national du Canada du Pénitencier-de-Saint-Vincent-de-Paul

École secondaire Mont-de-La Salle (en particulier sa chapelle)

Le Vieux-Sainte-Rose (incluant l’ensemble de ses bâtiments patrimoniaux et ses berges)

Maison André-Benjamin-Papineau



Arts et culture :

Maison des arts

Orchestre symphonique de Laval

Salle André-Mathieu

Musées scientifiques (Cosmodôme, Musée Armand-Frappier, C.I.EAU, Éco-Nature)

Personnages :

Marc-Aurèle Fortin

Fernand Ouellet

Évènements :

Festival Diapason

Rencontre Théâtre-Ados

Trésors cachés :