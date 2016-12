Le finaliste de la Voix Yvan Pedneault et les comédiens Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin réunis pour une soirée-spectacle bénéfice

Pour souligner ses 20 ans d’existence, la Fondation du Centre jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation en dépendance Laval invite la population lavalloise à prendre part à une soirée-spectacle bénéfice, le jeudi 20 octobre prochain, au 308, boulevard Cartier Ouest à Laval.

Dès 18 h 30, les détenteurs de billets seront accueillis par les nouveaux porte-parole de la Fondation, les comédiens Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin. La soirée débutera officiellement à 19 h 30 par le spectacle du chanteur Yvan Pedneault, grand finaliste de l’émission La Voix 2016.

Une consommation sera offerte. De plus, il y aura tirage de nombreux prix de présence. Au courant de la soirée, un encan sera animé par Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin. Il y aura divers objets, billets et chèques-cadeaux en vente au profit de la Fondation.

Le coût du billet est de 75 $. Des reçus officiels pour la portion admissible seront émis. Les places sont limitées. Les personnes intéressées doivent réserver rapidement leurs billets en communiquant au 514 210-9914 ou au fondation.cjlaval@ssss.gouv.qc.ca.

À propos de la Fondation du Centre jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation en dépendance Laval

Fondée en 1996, la Fondation du Centre jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation en dépendance Laval est un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à recueillir et à gérer des fonds destinés à venir en aide aux jeunes lavallois desservis au Centre jeunesse de Laval et à leur famille, ainsi qu’à la clientèle du Centre de réadaptation en dépendance Laval.

La Fondation finance des actions concrètes qui permettent de prévenir le placement d’enfants et de jeunes en grande difficulté, ainsi que de favoriser leur intégration sociale. La Fondation finance également des actions concrètes qui permettent d’aider des personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool, aux drogues ou au jeu pathologique et qui sont engagées dans une démarche de réinsertion sociale, un retour aux études, à l’emploi ou un retour à la vie autonome.