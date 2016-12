La Salle Alfred-Pellan remporte le prix Excellence de la Société des musées du Québec

Lors de son colloque annuel, la Société des musées du Québec (SMQ) a attribué le prix Excellence au projet d’exposition et de publication Banlieue ! ordre et désordre, présenté par la Maison des arts à l’été 2015 pour célébrer les 50 ans de la Ville de Laval.



« Cela faisait quelques années que je voulais aborder la banlieue autrement que par les clichés habituels. Les célébrations du 50e anniversaire de Laval ont été l’occasion de mettre en lumière ce phénomène universel d’Amérique du Nord et de rendre hommage au statut de banlieusard », mentionnait Jasmine Colizza, muséologue-responsable de la Salle Alfred-Pellan et instigatrice du projet Banlieue !

« Je félicite toute l’équipe de l’institution muséale qu’est la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts pour ce prix témoignant de la grande qualité des projets artistiques qui y sont présentés. C’est un privilège et une grande fierté pour tous les Lavallois », soulignait Marc Demers, maire de Laval.



Banlieue !

Le projet Banlieue ! (exposition, publication et toutes les activités de médiation artistique s’y rattachant) a fait appel à 16 artistes et à 8 auteurs qui avaient l’expérience, et non pas seulement une perception, de la banlieue. Le commissariat en arts visuels a été tenu par Jasmine Colizza, qui est allée chercher, pour le volet littéraire, Catherine Cormier-Larose, directrice et cofondatrice des Productions Arreuh, qui s’intéressent à la prise d’assaut d’endroits publics par la poésie.





De nombreux artistes participants

Gwenaël Bélanger, Stéphanie Beaulieu, Andrée-Anne Carrier, Stéphanie Chalut, Kim Dorland, Hillerbrand+Magsamen, Emmanuelle Jacques, Labspace studio (John Loerchner et Laura Mendes), Emmanuel Lagrange Paquet, Éric Lamontagne, Pierre Laroche, Laurent Lévesque, Anna Jane McIntyre, OBV, Jacinthe Robillard et Michel Saulnier, Simon Boulerice, Sébastien Dulude, Stéphane Larue, Bertrand Laverdure, Stuart Ross, Hector Ruiz, Marie-Hélène Sarrasin, chacun à leur manière, ont présenté leur vision de la banlieue à travers la littérature ou les arts visuels.



« Présenter le projet Banlieue ! à Laval n’était pas anodin, puisque la ville est indéniablement l’exemple québécois le plus probant inscrit dans ce mouvement des banlieues qui croissent au point de faire de l’ombre aux villes dont elles n’étaient au départ qu’une extension domiciliaire. D’ailleurs, le sujet est vaste et nous ne serions pas surpris que le projet Banlieue! revienne habiter la Maison des arts dans le futur… », conclut Jasmine Colizza.