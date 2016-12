Colombie pour tous : une nouvelle ciné-conférence de voyage présentée par les aventuriers voyageurs au Cineplex Laval

C’est une invitation à l’émerveillement et à la découverte que Les Aventuriers Voyageurs vous lancent par la présentation de leur nouvelle ciné-conférence de voyage sur la Colombie. Ne ratez pas cette chance unique en assistant à cette représentation qui aura lieu le jeudi 27 octobre 2016 à 19h au Cineplex Laval.

La petite famille d’aventuriers a traversé la Colombie du nord au sud pendant 7 semaines. La jungle colombienne, ses montagnes, sa région du café, ses villes coloniales, son désert et ses magnifiques plages aux eaux turquoise de la côte caraïbe vous attendent dans leur film ‘’Colombie : pour tous’’. Retracez également les grandes lignes de l’histoire de la Colombie par la visite de sites archéologiques et la rencontre de son peuple indigène.

Un court résumé !

​Un résumé moins court !

Accessible à tous, la Colombie a été un véritable coup de cœur pour nos grands voyageurs qui ont vite été séduits par ses beautés naturelles, sa culture et ses villes fascinantes. Suivez les aventures de Yannick et Marie qui ont sillonné, avec Sofia, leur fille de 3 ans, la Colombie du nord au sud pendant 7 semaines. Par de nombreuses rencontres, vous aussi serez éblouis par la beauté de ses parcs naturels, sa jungle, ses montagnes, son désert, sa zone du café, ses plages aux eaux turquoise de la côté Caraïbes, son peuple indigène, ses sites archéologiques et sa culture latine. Osez la Colombie !

Yannick Gervais est le fondateur de Les Aventuriers Voyageurs et son film sur la Colombie est le 12e qu’il présente sur grand écran. Passionné de voyages, c’est à 17 ans qu’il part seul pour la première fois dans l’Ouest canadien, et il ne s’arrêtera plus de parcourir le monde par la suite. Marie Bolduc-Béliveau partage la même passion pour les voyages, ce qui l’a conduite sur plusieurs continents. Après quelques longs séjours au Mexique, au Costa Rica et en Corée du Sud, elle s’implique avec Les Aventuriers Voyageurs pour réaliser plusieurs films.

Pour assister à ce film de voyage de Les Aventuriers Voyageurs, vous pouvez obtenir vos billets dès maintenant au guichet du cinéma. Visitez le site www.lesaventuriersvoyageurs.com pour visionner la bande-annonce du film !

Depuis 2008, Les Aventuriers Voyageurs présente des films et conférences de voyage dans les cinémas au Québec ainsi que dans les bibliothèques, écoles et résidences de personnes âgées.

Tous réalisés par des voyageurs québécois, ces films de voyage présentent la réalité de voyages accessibles, avec en prime des paysages à couper le souffle, des conseils de voyage et la découverte de peuples fascinants.