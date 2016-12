La Ville de Laval présente un concours en œuvre d’art numérique et intégrée

Afin de mettre en avant des valeurs identitaires et culturelles, la Ville de Laval invite les artistes en art actuel à soumettre un projet d’œuvre numérique qui sera projetée sur un mur extérieur de l’hôtel de ville. Cette œuvre complètera ainsi le réaménagement du parvis de l’hôtel de ville, qui se veut un lieu citoyen de rencontre et de concertation, aménagé de sorte que des événements puissent s’y tenir en journée ou en soirée.

« Nous souhaitons valoriser l’hôtel de ville en mettant de l’avant notamment un artiste et sa création », mentionne Marc Demers, maire de Laval.

« C’est grâce à des projets comme celui-ci que Laval rayonne dans le milieu artistique, mais également auprès des citoyens, et c’est une grande fierté pour nous que de soutenir ce concours », ajoute Raynald Adams, conseiller municipal de Renaud.

Le concours est lancé

Le concours est destiné aux artistes professionnels ayant la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu et qui résident au Québec depuis au moins un an.

La Ville de Laval offre un montant de 20 000 $ pour la conception de l’œuvre numérique. L’équipement, les matériaux et l’installation seront assumés par la Ville.

L’œuvre sera projetée sur la façade nord-ouest du bâtiment à partir de juin 2017. Elle pourra être appréciée dès la fin de la journée jusque dans la nuit, pour une durée de 3 ans.

Le projet devra répondre à certaines orientations (la mise en valeur du bâtiment, de ses qualités architecturales, de son rôle démocratique) et tenir compte du patrimoine artistique et moderne de l’édifice. Un jury composé de spécialistes en arts visuels, en patrimoine et en architecture de paysage, évaluera les projets.

Pour participer au concours et soumettre leur projet, les artistes sont invités à contacter Valérie Doucet, technicienne en muséologie pour la Collection de la Ville de Laval à : v.doucet@laval.ca