Soutien de 52 148 $ pour la réalisation de 3 projets artistiques dans la région de Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Ville de Laval sont heureux d’annoncer un soutien de 52 148 $ dans le cadre du Programme pour les arts et les lettres de Laval. De ce montant, 22 148 $ sont attribués à deux créateurs professionnels pour la réalisation de leurs projets. Les fonds disponibles ont également permis de prolonger le soutien financier accordé à l’organisme Bluff pour deux années supplémentaires, à raison de 15 000 $ par année. Toutes les activités soutenues touchent la communauté et seront réalisées en collaboration avec plusieurs organismes du milieu.

« J’adresse toutes mes félicitations aux boursiers et leur souhaite un bon succès. Je salue également ce soutien du CALQ qui contribue à faire rayonner la culture dans notre communauté. Nous en sommes très heureux », mentionnait le maire de Laval, Marc Demers.

« Le CALQ est fier de collaborer avec la Ville de Laval pour appuyer des artistes et des organismes artistiques qui, grâce à leur travail et à leur engagement, enrichissent la vie culturelle de leur communauté. Je me réjouis que les arts et la culture soient désormais reconnus comme des vecteurs de développement social et économique par les municipalités et les villes qui souhaitent mettre de l’avant une identité forte et distincte, comme la Ville de Laval », a souligné la présidente-directrice générale du CALQ, Mme Anne-Marie Jean.

Le Programme pour les arts et les lettres de Laval est issu d’une entente triennale, signée en février 2015, entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval. Cette entente vise à soutenir et à renforcer la pratique et la diffusion artistique dans la région de Laval.

Les demandes de subvention ont été analysées par un comité composé de trois membres œuvrant dans différentes disciplines artistiques. Les boursiers ont été choisis pour leurs compétences et pour leur expérience professionnelle.