Dévoilement du "single" Take My Hand

Le 17 janvier dernier, à Laval, Raphael Di Raddo Productions, dévoile le single, Take My Hand, distribué par Believe Digital. La chanson est interprétée par Sarah May de Star Académie 2012 et du rappeur Woodly. Ce morceau, pop aux couleurs tropicales, est un croisement entre du Justin Bieber et du Robin Schulz.

Raphael Di Raddo, né à Montréal le 10 janvier 1984. Le lavallois à plus de 10 ans d'expériences dans l’industrie du disque au Québec à titre de producteur exécutif, promoteur et agent.

Il a démarré sa propre étiquette de disques en 2015 : Raphael Di Raddo Productions.

Depuis, il a produit et fait la promotion de plusieurs projets, EP, singles, vidéoclips et compilations. La récente compilation, ''X-Mas Hits 2016'', incluait plusieurs pionniers du Québec : Claude Martel, Robert Stefan, Gil Beauflash Allard, Kamakazi et même Sans Pression (S.P.). Le 9 septembre 2016, il lança ''Future Hits 2016'', avec des artistes de renom tel que : Karl Wolf (plusieurs nominations et récompenses : Juno, ADISQ, Socan, MTV, MuchMusic), Lukay (nominé au Juno en 2011), les Frères Tadros et plusieurs autres artistes. La première compilation, ''Future Hits Vol. 1'', est sortie au mois d'avril 2016, incluant le célèbre rappeur, Master P.