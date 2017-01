Quand le maestro vole le show… avec amour !

Les Lavallois sont conviés au concert-bénéfice annuel du Chœur de Laval, Quand le maestro vole le show, le dimanche 12 février à 14 h, à la chapelle de la Société des missions étrangères. À deux jours de la Saint-Valentin, le directeur musical du Chœur, Dany Wiseman, a choisi de teinter l’événement de mélodies empreintes d’amour et de passion.



« Pour ce concert-bénéfice, j’avais envie de romance. Je souhaitais interpréter des airs de Bach, Schubert, Mozart, Gounod et Poulenc, dignes des plus grandes histoires amoureuses, et qui valseront avec grâce entre l’orgue et le piano. S’ajouteront à ce concert voluptueux, des invités surprises qui marieront leur voix et leur instrument aux caprices de cupidon. Ils agrémenteront cet après-midi sous le signe de l’amour » explique, l’homme à la voix de baryton et maestro, Dany Wiseman.

Pour se procurer des billets en ligne, visitez choeurdelaval.com ou pour information, communiquez avec nous au (514) 966-2740.