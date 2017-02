Dévoilement des lauréates du concours "Un récit pour toi, une passion à partager"

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les Bibliothèques de Laval ont dévoilé les lauréates du concours d’écriture Un récit pour toi, une passion à partager, réalisé en collaboration avec le Groupe Alpha Laval. Réunies le 27 janvier dernier à la bibliothèque Émile-Nelligan à l’occasion de la Journée de l’alphabétisation familiale, les auteures gagnantes des textes coup de cœur, Solange Jacques et Sylvie Desmarais, ont été chaleureusement remerciées en présence des adultes en démarche d’alphabétisation.

En plus de souligner la généreuse contribution de l’ensemble des participants au concours qui, par leur sens de l’altruisme, auront contribué à donner le goût de la lecture aux apprenants du Groupe Alpha Laval, des extraits des textes gagnants ont été lus par les deux auteures, au grand plaisir des personnes présentes.

Le défi de l’alphabétisation

Rappelons qu’à Laval, plus de 60 000 personnes, soit environ un adulte sur six, éprouvent des difficultés importantes au quotidien en lecture, en écriture et en calcul. Ce concours d’écriture a permis non seulement à des Lavallois âgés de plus de 18 ans de se familiariser avec les techniques d’écriture en rédigeant un court récit, mais également de valoriser la lecture dans toutes les dimensions de la vie et ultimement, d’améliorer la qualité de vie des citoyens en voie d’alphabétisation.

Les Bibliothèques de Laval et le Groupe Alpha Laval ont remis, le 27 janvier dernier, un iPad mini à chacune des lauréates du Concours Un récit pour toi, une passion à partager.



Sont présents sur la photo, de gauche à droite : Lina Paradis (apprenante - Groupe Alpha Laval), Thérèse Doyle (formatrice - Groupe Alpha Laval), Solange Jacques (lauréate), Nasima Sultani (apprenante au Groupe Alpha Laval), Catherine Lorrain (Bibliothécaire - Bibliothèques de Laval), Sylvie Desmarais (lauréate), François Brassard (coordonnateur - Groupe Alpha Laval) Édith Gouaillier (formatrice - Groupe Alpha Laval), Manon Houle (apprenante – Groupe Alpha Laval), Mélanie Dubois (apprenante – Groupe Alpha Laval)