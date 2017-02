Laval recherche des artistes œuvrant dans le théâtre jeune public

Depuis sept ans, la Ville de Laval accueille en résidence un auteur et un metteur en scène dans le cadre de son Programme de mentorat pour la relève théâtrale. Ceux-ci créent un spectacle jeune public et sont épaulés par un mentor tout au long du processus. Cette création est présentée dans le cadre de fins de semaine familiales au Centre de la nature et part en tournée dans les parcs de la ville l’année suivante. Aujourd’hui, un appel de candidatures est lancé afin de trouver les artistes qui bénéficieront de ce programme pour les éditions 2018 et 2019.

« Le théâtre de rue, et notamment celui destiné aux enfants, fait partie intégrante de notre culture ici à Laval, et nous sommes heureux de reconduire ce programme de mentorat », mentionnait Raynald Adams, conseiller municipal et membre du comité exécutif responsable des dossiers culturels.

Un programme qui soutient les artistes émergents

Depuis 2010, le Programme de mentorat pour la relève théâtrale a permis la création de cinq spectacles, dont Les Volk : famille légendaire (2010), Le mur infranchissable (2011), Commedia (2012), Le Village à 3 portes (2013), Les Pouilleux (2015) et Les Galoches du bonheur (2016). Cette année encore, c’est la compagnie lavalloise Harpagon Théâtre qui encadrera toutes les étapes de la création artistique tout en coordonnant la tournée. C’est en favorisant la mise en contact de la population avec les arts vivants et le développement professionnel de jeunes créateurs que la Ville de Laval souhaite s’affirmer en tant que partenaire majeur du développement de la création artistique en émergence. Chaque année, petits et grands sont au rendez-vous pour assister aux représentations !

Déposer une candidature

L’appel de candidatures s’adresse aux auteurs et metteurs en scène en voie de professionnalisation (18 à 35 ans) qui s’intéressent à la création jeune public. Les personnes intéressées ont jusqu’au 20 mars 2017 pour proposer leur candidature. Pour plus d’information, il suffit de visiter le site Web de la Ville de Laval, sous l’onglet Culture et dans la section Soutien aux artistes.

Une nouvelle création pour l’été 2017

Écrite par Elisabeth Tremblay et mise en scène par Olivier Arteau-Gauthier, la comédie R’garde moi ben aller !, dans laquelle vont s’affronter des superhéros aussi drôles que débrouillards, sera présentée au Centre de la nature au cours de l’été 2017.

Elisabeth Tremblay est diplômée en théâtre du Collège Lionel-Groulx. Dotée d’une curiosité créative, elle se lance à cœur joie au sein de plusieurs projets de théâtre jeunesse. Artiste interdisciplinaire, Olivier Arteau-Gauthier, aussi passionné par l’interprétation, explore pour sa part l’essence même du jeu au Conservatoire d’art dramatique de Québec, où il a obtenu son diplôme en 2016.