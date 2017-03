Appel de projets pour les artistes et les écrivains de Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Ville de Laval lancent un appel de projets pour le Programme pour les arts et les lettres de Laval 2015-2018. Il s’agit du troisième et dernier appel de projets émanant de l’entente triennale signée en 2015.

« J’encourage tous les artistes et écrivains de notre territoire à soumettre leur candidature. La Ville de Laval, en partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, est fière de soutenir une telle initiative », a mentionné Marc Demers, maire de Laval.

« Le CALQ est ravi de l’enthousiasme et de l’engagement démontrés par son partenaire lavallois dans le cadre de ce programme. Notre objectif commun est de soutenir le développement de la pratique artistique professionnelle dans la région de Laval et de contribuer à la rétention et à la visibilité de ses artistes et de ses écrivains professionnels », a déclaré Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ.

Les projets soumis devront comprendre des initiatives de partenariat en lien avec la communauté ou des intervenants de la région de Laval. De plus, ils devront répondre au moins à l’un des objectifs suivants :

Soutenir des projets artistiques et littéraires qui mettent en perspective l’affirmation d’une identité lavalloise;

Encourager la réalisation ou la diffusion de premières œuvres d’artistes et d’écrivains professionnels;

Soutenir la réalisation de projets de résidence de création dans des lieux de proximité avec les citoyens.

Dépôt des dossiers

Les artistes et les écrivains professionnels ont jusqu’au 19 mai 2017 pour déposer un projet. Le formulaire d’inscription ainsi que tous les détails sont disponibles sur le site Web du CALQ.

Pour toute information relative au programme, les artistes et écrivains professionnels sont invités à communiquer avec :

Patricia Nadeau, chargée de programmes

Conseil des arts et des lettres du Québec

418 528-2506 ou au 1 800 608-3350