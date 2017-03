Un premier gala de financement pour la Fête Nationale du Québec à Laval

La Corporation de la Fête Nationale du Québec à Laval a tenu jeudi le 16 mars dernier son gala de financement sous la présidence d’honneur du maire de Laval, M. Marc Demers, dans la magnifique Chapelle de l’École Mont de Lasalle. Il s’agissait de la première édition de cet événement rassembleur, ralliant l’ensemble de la classe politique et des affaires de Laval autour d’un objectif commun : amasser une partie des fonds nécessaires pour offrir gratuitement aux Lavallois des activités dans la journée du 24 juin.

La Corporation de la Fête Nationale du Québec à Laval, ou FNQL, est un organisme à but non-lucratif fondé en 2013 et ayant pour mission d’offrir gratuitement le 24 juin de chaque année une variété d’activités aux Lavallois et aux Lavalloises, incluant du chant et de la danse sur plusieurs scènes, des activités nautiques, une grande tablée, trois parcours cyclistes et bien plus encore.

Sous la présidence d’honneur du maire de Laval, ce premier gala de financement auquel près de 160 personnes ont participé, - une véritable réussite -, a été animé par M. Alexandre Dumas, Vice-président à la firme de communications National et ancien journaliste à Radio-Canada ; l’ambiance musicale était quant à elle une performance des musiciens du groupe Les Jack, ayant entre autres fait la première partie du spectacle de Brian Adams à Dubaï.

Pour le président de la FNQL, Michel Leduc, la réussite de ce premier gala est la preuve de la vivacité de l’organisme à Laval et du désir de ses habitants d’y participer : « La Fête Nationale du Québec à Laval est à l’image de notre ville : elle se distingue significativement par sa croissance active, par son dynamisme, par sa diversité et par sa vivacité », a-t-il indiqué, « nos besoins sont donc également croissants, les sommes acquises grâce à cette activité feront toute la différence cette année! ».

Concernant les gains réels, ils sont évalués à près de 20 000$, soit presque le tiers du budget total des activités prévues le 24 juin 2017 : « Les gains de ce premier gala, avec les sommes en subventions que nous recevrons de nos partenaires privés, de la Ville de Laval et du Gouvernement du Québec, nous permettront d’assurer notre présence cette année et d’assurer encore une fois, des activités gratuites et accessibles à tous! », a conclu Michel Leduc.