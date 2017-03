Un premier grand concert pour le Carrefour Musical!

Le Carrefour Musical a le plaisir d’inviter la communauté lavalloise à son tout premier grand concert, qui aura lieu le 21 avril prochain, à 19h30, au Studio de la Maison des Arts de Laval.

C’est une grande première pour ce projet d’intervention sociale par la musique unique à Laval : de jeunes apprentis musiciens issus du complexe d’habitations à loyer modique de la Place StMartin et de ses environs auront l’occasion de se produire sur une scène professionnelle reconnue sur le territoire. Ce projet exceptionnel est rendu possible grâce à la participation financière conjointe de la Ville de Laval et de la Caisse Desjardins des Grands Boulevards. De plus, ce concert est le fruit d’une riche collaboration entre le Carrefour Musical et la Maison des Arts de Laval.

« Nous sommes très contents que, pour la première fois, nos jeunes musiciens en herbe aient l’opportunité de se produire à l’extérieur de leur milieu, qui plus est dans un espace culturel reconnu à Laval. Ce sera incontestablement une expérience très valorisante pour eux », souligne Catherine Harrison-Boisvert, coordonnatrice du Carrefour Musical.



Des billets au coût de 25$ sont disponibles sur le site Eventbrite pour les citoyennes et citoyens ainsi que pour les organisations qui souhaiteraient assister à cet évènement. Au programme : léger cocktail de bienvenue et une performance musicale par le duo Bandidas, formé de Bïa et Mamselle Ruiz!

Depuis maintenant plus d’un an, le Carrefour Musical propose aux enfants et aux jeunes de la Place St-Martin et du Domaine Renaud un environnement accueillant où ils peuvent s’initier à moindre coût à la pratique d’une variété d’instruments de musique, comme la guitare, le piano, les percussions et le chant choral, en plus de proposer des projets spécifiques en musicothérapie. Il s’agit d’un projet novateur où la pratique musicale collective est placée au cœur d’une démarche intégrée d’intervention en pédiatrie sociale, favorisant l’expression de soi, l’engagement, la persévérance et l’intégration psychosociale.

