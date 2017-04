Le métier d’écrivain : Dévoilement du lauréat

Les Bibliothèques de Laval sont heureuses de dévoiler le lauréat du concours Le métier d’écrivain, qui se mérite une résidence de création littéraire et de médiation du livre et de la lecture dans les bibliothèques de Laval et hors les murs. Le lauréat de cette année est un duo composé de Mme Lou Beauchesne, auteure et illustratrice jeunesse, et de Mme Julie Hétu, auteure de romans adultes. Le duo remporte ainsi une bourse de 10 000 $ afin de poursuivre leur travail de création tout en échangeant avec le public.



Du 17 juin au 26 août 2017, les lauréates animeront des ateliers pour les jeunes dans les bibliothèques Émile-Nelligan et Germaine-Guèvremont de même que dans plusieurs organismes jeunesse lavallois. Elles animeront également à plusieurs occasions des activités dans les parcs de Laval et seront accompagnées par la Bibliomobile.



« Ce projet atteint plusieurs objectifs, tous axés sur la jeunesse lavalloise. Non seulement il vise à favoriser l’accessibilité à la culture sous toutes ses formes mais, également, il sensibilise les jeunes issus de milieux socioéconomiques défavorisés au plaisir de lire. De plus, il permet à ces auteures professionnelles de poursuivre leur travail de création et de développer davantage leur lectorat », a souligné Raynald Adams, conseiller municipal de Renaud et membre du comité exécutif.



Les lauréates ont été sélectionnées par un jury composé de cinq professionnels du domaine littéraire. Elles se sont démarquées grâce au respect des différents critères d’admissibilité, mais également grâce à la qualité du dossier de candidature, à leurs compétences littéraires, à leur expérience en animation de même que grâce à l’originalité de l’offre de projet.