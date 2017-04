Découvrez la chanson, Autrement, de Sarah May

Raphael Di Raddo Productions de Laval, dévoile le single, Autrement, distribué par Believe Digital. La chanson est interprétée par Sarah May de Star Académie 2012. Ce morceau, pop aux saveurs estivales, est un croisement entre du Pharrell Williams et du Marième.

Sarah May est sans conteste une fille de famille, elle qui aura très prochainement un petit garçon. C’est d’ailleurs sa mère qui l’a initiée à la musique et ce, dès le vol de retour qui la ramenait de Chine. Déjà, Sarah May battait la mesure avec ses petits doigts en écoutant la musique de Céline Dion. C’est à se demander si ce n’est pas à ce moment précis qu’elle est devenue la fan de Céline que nous connaissons aujourd’hui.

Le 3 février 2017, elle collabora en tant qu’interprète à la production Take My Hand qui s’est classée pendant plusieurs semaines dans le top 15 correspondants anglais.

En 2012, elle participa à l’édition de Star Académie. Elle était parmi le top 12. On peut entendre la chanson Un Grain de Sable et Jolis Sapins sur les albums de cette édition. Dès l’âge de 12 ans, elle participe à de nombreux concours et se qualifie presque à chaque fois. Forte de ses expériences, en 2007, elle est l’une des 6 jeunes sélectionnés pour chanter aux côtés de Gregory Charles sur son album Les Anges.