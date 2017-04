Une programmation estivale variée, gratuite et familiale à Centropolis

Centropolis propose cette année une programmation estivale divertissante, vivante et diversifiée. Petits et grands pourront vivre des expériences uniques lors des activités suivantes :



Du 2 au 4 juin // La Grande Fête des pompiers

Organisée par la Ville de Laval en collaboration avec l’Association des pompiers de Laval, La Grande Fête des pompiers propose de nombreuses activités : amuseurs publics, jeux gonflables, exposition de camions antiques, parade des pompiers et Course des pompiers (possibilité de courir 2 km, 5 km, 10 km ou le demi-marathon de Laval) sont au menu, en plus de prestations musicales pour la famille en soirée. Nouveau cette année : les plus en forme pourront courir un marathon complet !



Samedi 17 juin dès 8 h // La Fête du solstice

La Fête du solstice marque avant tout le début de l’été et les premières journées de chaleur. Pour l’occasion, Centropolis invite les citoyens à se rassembler pour célébrer ce moment tant attendu. Spectacles musicaux, dégustations, animations colorées et dynamiques, tout ce qu’il faut pour vivre une journée magique.



Programmation

8 h: Yoga en collaboration avec Idolem

10h: Zumba en collaboration avec Énergie Cardio avec DJ invité

12h: Barbecue en collaboration avec Jack Astor’s et grand pique-nique à la Place O

La grande journée des petits entrepreneurs à la Place O

13h30: Spectacle des Petites Tounes à la demande générale des enfants

Chasse au trésor en après-midi

Prestations musicales lors du 5 à 7

Dégustation de la bière officielle du solstice chez Les 3 Brasseurs

Grand spectacle en soirée

Du 23 juin au 18 août // La programmation musicale estivale

Tout au long de la période estivale, des spectacles extérieurs gratuits et variés sont prévus les vendredis soirs de 20 h à 22 h, à la Place Centrale. Plusieurs groupes de musique de la relève locale seront invités à se relayer pour rythmer l’été.



Tous les jeudis de l’été, les terrasses de Centropolis seront animées et des artistes y présenteront des performances en direct. Plusieurs belles découvertes à faire.



Du 26 juin au 30 août // La programmation sportive estivale

Toute une programmation d’activités sportives sera offerte à la Place Centrale. Des cours de Zumba avec Énergie Cardio, de Yoga avec Idolem, ainsi qu’un nouveau circuit d’entrainement en collaboration avec Studio Évolution se succéderont.



Dimanche 30 juillet dès 18 h 30 // Concert de l’Orchestre symphonique de Laval

Dès 18 h 30, activité musicale interactive pour toute la famille, suivie à 19 h 30 du concert avec les cuivres de l’Orchestre symphonique de Laval et Alain Trudel. Un concert tout en danse; de la renaissance aux nuits chaudes de la Havane en passant par les flamboyants tangos de l’Argentine et même aux danses traditionnelles d’Asie de l’Est sera offert.



Vendredi 25 août dès 18 h // Soirée cinéma à la belle étoile

Le film « Harry Potter et la chambre des secrets » sera présenté, sur un écran géant, à la belle étoile. Une démonstration de Quidditch, des tours de Poudlard Express et une course de balais feront partie des activités thématiques qui occuperont petits et grands lors de cette belle soirée animée.



Samedi 16 septembre de 10 h à 18 h // Événement Éco-Gourmand

Plus qu’un rassemblement de producteurs locaux, ce marché à ciel ouvert permettra de découvrir plusieurs initiatives vertes faciles à mettre en pratique à la maison, ainsi que de nombreuses tendances et innovations agroalimentaires ou des industries connexes.

Au menu : exposants, récolte du potager, ateliers de cuisine en famille avec les chefs de Centropolis et grande cuisine collective avec Moisson Laval.