Les jardiniers amateurs et les amoureux d’horticulture sont attendus le samedi 10 juin au Centre de la nature pour une journée leur étant dédiée dans le cadre de la 2e édition du Marché floral de Laval. Au programme : kiosques de vente de végétaux, conférences, ateliers horticoles, animations et jeux pour les plus jeunes.

Le fameux Albert Mondor sera également sur place pour donner une conférence sur la culture des plantes comestibles (14 h, sur la scène du Village des arts).

Au niveau des animations à ne pas manquer, notons l’atelier horticole en famille (chaque participant repartira avec son plant d’annuelles en pot), la visite du jardin éphémère qui rend hommage au « bois qui chante », les animations spéciales autour des ruches urbaines et de l’hôtel à insectes du jardin nommé « halte environnementale » et les découvertes à faire dans les différentes maisonnettes du Village des arts.

Les enfants sont également assurés de passer une journée inoubliable grâce aux jeux gonflables et aux manèges mécaniques.

Détail de la programmation : https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/marche-floral-de-laval.aspx

À propos du Centre de la nature

D’une superficie de 50 hectares, le Centre de la nature est un parc urbain unique à Laval. Aménagé sur le site d’une ancienne carrière, cet espace vert propose une programmation familiale quatre saisons.