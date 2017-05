Lancement de l’édition 2017 du Festival des Molières

Le Festival des Molières donne cette semaine le coup d’envoi des festivités 2017 en présentant le mercredi 31 mai la première pièce de sa programmation. La 8e édition se déroulera sur 15 soirs, du 31 mai au 18 juin 2017, sur le site du Théâtre de la Grangerit à Laval.



Cette année, le festival vous invite à venir découvrir l’univers de 14 troupes du Québec et de l’Ontario à travers une programmation excitante et diversifiée. De Claude Meunier à Albert Camus, le festival vous propose de revisiter des classiques, tout en découvrant des créations originales.



Nous avons le plaisir d’offrir cette année une programmation qui met de l’avant le théâtre d’ici en présentant quatre pièces d’auteurs québécois renommés soient Là de Serge Boucher, Appelez-moi Stéphane de Claude Meunier et Louis Saïa, La déprime de Denis Bouchard, Rémy Girard, Raymond Legault et Julie Vincent, ainsi que Stampede de François Létourneau. Nous sommes également heureux de souligner au programme la pièce Art de Yasmina Reza récompensée et présentée dans plus d’une dizaine de pays. De plus, pour une première fois cette année, nous accueillons un théâtre de marionnettes pour adultes et d’ombres chinoises, une pièce hors-concours originale, présentée par le Théâtre du Cerisier, qui plaira à tous.



Ainsi, à aussi que peu que 15$ par soir, le Festival des Molières a de quoi satisfaire autant les amoureux que les curieux de théâtre.



Pour clôturer le festival, la soirée Gala sera présentée le 24 juin. Cette soirée récompense le talent des troupes et encourage les initiatives et le développement du milieu théâtral avec 10 prix et 1000 $ en bourses. Pour clôturer les festivités, les lavallois seront invités à se joindre à nous et fêter avec le groupe de musique Moi et les Boys à partir de 21h30.



Depuis 2009, le Festival des Molières, synonyme de passion pour le théâtre, prend à cœur la promotion du talent des troupes de théâtre amateur de la francophonie. Cet événement annuel est l’occasion de rendre le théâtre accessible à tous. Venez rire, réfléchir, vous émouvoir et être interpelé par le jeu des acteurs et les histoires qu’ils ont à vous raconter.