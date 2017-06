Le ministre Luc Fortin au Festival des Molières

Le 9 juin dernier, la députée de Fabre et adjointe parlementaire au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Monique Sauvé, a accueilli le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, à une représentation, au théâtre de la Grangerit, d’une pièce inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : Le tombeau des lucioles.

La pièce était présentée hors concours au Festival des Molières qui a lieu jusqu’au 18 juin 2017. Le texte du Tombeau des lucioles, qui a été écrit en 1967 par Akiyuki Nosaka, était interprété par les membres de la troupe du Théâtre du Cerisier. Véhiculé dans le style d’un spectacle de marionnettes pour adultes, le récit suit Seita et sa jeune sœur Setsuko qui vagabondent dans l’enfer de la guerre avant de se réfugier, affamés, dans un abri désaffecté qu’éclairent des milliers de lucioles.

« Je suis heureux d’avoir accepté l’invitation de ma collègue, car j’aime voir la culture s’exprimer partout au Québec, dans toutes nos régions. Sans compter qu’à cette occasion, nous avons pu voir une pièce reconnue à travers le monde pour sa force dramatique et ses thèmes universels, laquelle a été brillamment jouée par la troupe du Théâtre du Cerisier », a déclaré le ministre Fortin.

Pour la députée de Fabre, il est important de faire découvrir ce festival culturel. « Je suis très fière de soutenir le Festival des Molières. M. Berthelotte et son équipe font un incroyable travail d’organisation, et je trouvais nécessaire de reconnaître leurs efforts et de faire vivre au ministre cette expérience culturelle. »

Pour le président du festival, M. Steve Berthelotte, c’est un rêve un peu inespéré. « La visite de ministre Fortin prouve la pertinence de notre festival. Pour moi, cela envoie un message positif et, surtout, cela me dit que je dois persévérer. Cette visite me pousse à continuer d’avancer avec le festival. »

Le Festival des Molières, qui en est à sa huitième édition, est un concours amical de théâtre amateur qui se déroule au théâtre de la Grangerit, situé au 5475, boulevard Saint-Martin Ouest, à Laval. Pour toute information sur le festival, consulter le site : http://festivaldesmolieres.com.