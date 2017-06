Des célébrations de grande envergure au festival libanais à Laval

Par une lettre largement reproduite sur les médias sociaux, le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, Monsieur Marc Demers, a salué la tenue du prestigieux festival libanais en écrivant à tous les citoyens d’origine libanaise. Dans sa missive, M. Demers souligne que la Ville de Laval et sa population sont honorées d’accueillir la quinzième édition de ces festivités.

S’adressant à tous les citoyens lavallois et libanais d’origine, Monsieur Demers écrit : «Nous sommes particulièrement heureux de constater que vous propagez l’esprit festif très contagieux de ce grand rassemblement, auprès de tous les membres de votre communauté de la grande région montréalaise et auprès de la population lavalloise de toutes origines, à qui vous faites un accueil enthousiaste et chaleureux tout au long du festival.»

«Vous le rappelez souvent, c’est une fête qui s’inspire de votre précieux héritage de plusieurs millénaires. Merci d’utiliser cette inspiration pour nous communiquer fièrement votre proverbiale joie de vivre, bienvenue à tout le monde et bon festival!» a conclu le maire de Laval.

Les membres élus du Mouvement Lavallois et candidats aux prochaines élections, Mme Aline Dib, dans St-Martin et M. Ray Khalil, dans Ste-Dorothée, ainsi que tous nos candidats d’origine libanaise se joignent avec grande fierté au maire de Laval, pour souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à tous les participants et leur donnent rendez-vous du 15 au 18 juin sur le site du festival, au 2865 du souvenir à Laval